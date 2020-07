Celebridades Arthur Aguiar desabafa em vídeo e pede: “Estou devastado. Chega desse massacre”

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Arthur Aguiar fez um desabafo sobre as polêmicas envolvendo sua separação de Mayra Cardi. Foto: Reprodução/Instagram Arthur Aguiar fez um desabafo sobre as polêmicas envolvendo sua separação de Mayra Cardi. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar voltou a falar no sábado (4) sobre o conturbado fim do seu casamento com Mayra Cardi. Em um vídeo postado em sua rede social, o ator fez um desabafo emocionado e lamentou que outras mulheres tenham sido envolvidas no rompimento, motivado também por traições do artista. “Eu amanheci de novo com uma nova matéria, só que dessa vez envolvendo outras mulheres e de forma injusta. Não dá mais, pelo amor de Deus, gente. Chega desse assunto. Já está sendo horrível ver a Mayra passar por isso. Vocês acham que eu estou me sentindo orgulhoso, que eu estou feliz? Não, eu não estou. Eu estou devastado. Agora ficar envolvendo outras mulheres injustamente? Pior ainda”, lamentou. E pediu: “Isso devia ser um assunto meu e da Mayra, que já não é, virou público. Agora não faz sentido colocar outras mulheres no meio que não têm nada a ver com isso. Chega, gente. Por favor chega desse massacre”.

Perdão

O ator, com quem Mayra tem uma filha, Sophia, de 1 ano, explicou que neste momento tem preferido se afastar de tudo para tentar tocar sua vida. “Tirei esse tempo pra que eu pudesse ficar um pouco longe de tudo e pensar nesse furacão que está passando pela minha vida, entender tudo isso que está passando. Eu fiz questão de não ficar vindo aqui pra desmentir item a item do que a Mayra está me acusando porque eu acho que não faz o menor sentido. Deixei ela falar tudo o que estava engasgado, tudo o que ela precisava falar pra que ela pudesse se libertar. como ela mesma disse”, afirmou. E assumiu: “Não sei mais o que fazer, já pedi perdão e eu peço perdão aqui novamente, de coração, por tudo. Mesmo sabendo que isso não vai adiantar nada, não é suficiente. Eu me afastei pra pensar num caminho pra eu poder seguir. Eu preciso seguir, ela precisa seguir”. E completou, elogiando a ex-mulher: “Esse assunto não é e não pode ser o único conteúdo que ela tem pra passar. Ela é uma mulher brilhante, ela tem um monte de coisas pra passar”.

O caso

Em entrevista ao colunista Léo Dias, Mayra Cardi contou que o então ex-marido tinha amantes “fixas e volantes” e afirmou acreditar que Arthur vivia um caso com a ex-panicat Aricia Silva há 2 anos. Para a life coach, no entanto, foram as mentiras que mais a machucaram durante todo o tempo que estiveram juntos. “Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo, se você sentir necessidade de buscar mulher na rua, me fala, mas não mente para mim. Ele tinha essa porta aberta. Cada caso é um caso, teria que analisar o contexto. Eu não jogaria um casamento fora por causa de uma traição, porque para mim amizade, cumplicidade, tudo o que eu não tinha, era mais importante”, justificou.

