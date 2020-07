Magazine Zeca Camargo confirma contrato com a Band e afirma: “Felicidade de ter aceito convite”

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Zeca Camargo é o mais novo contratado da Band como Diretor Executivo de Produção. Foto: Reprodução/Instagram Zeca Camargo é o mais novo contratado da Band como Diretor Executivo de Produção. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Zeca Camargo é o mais novo contratado da Band como diretor executivo de Produção. O apresentador anunciou a saída da Globo após 24 anos em maio. Em vídeo, o jornalista falou sobre os projetos profissionais. “Quem disse que a vida da gente segue em linha reta? Que nada! Ela faz curvas, parábolas, desvios, piruetas, zigue-zagues. E é por isso que ela se chama vida. Se fosse tudo previsível ela se chamaria fantasia… Eu gosto mesmo é de vida que muda, que agita, que surpreende. E a partir de agora eu tenho um novo percurso pra encarar. Que coisa mais maravilhosa!”, disse no Instagram.

Nova fase da vida

Zeca elogiou grandes nomes da comunicação, como Sonia Abrão, além do blogueiro Hugo Gloss. “Aliás, não é só um percurso não, são vários! E você, que está do lado da luz (nunca o da ignorância!) segue comigo – essa é a melhor parte. O recado tá aí no vídeo, mas uso este espaço pra agradecer você que é meu seguidor aqui – e aí não importa se você é feliz com teu universo de amigos virtuais, ainda que pequeno (mas selecionado, e por isso eu me incluo) ou se você é um poderoso comunicador como Hugo Gloss ou Sonia Abrão, que sempre me acompanharam e deram uma força especial, como bons profissionais que são! Eu quero é seguir com gente do bem, interessante – e viva!”, vibrou.

Contrato

Zeca se mostrou empolgado com o novo trabalho. “Então venha comigo – seja por qualquer caminho. Um deles começa agora: na Band! E divido contigo a felicidade de ter aceito um convite que me proporciona a coisa mais linda preciosa pra mim: espaço pra criar! Vamos nessa. Assino hoje meu contrato (não, não foi ontem, como muitos anunciaram sem apurar – e se erraram na data, imagine nos outros detalhes…). E levo pra essa nova experiência toda a bagagem dos meus trabalhos passados – pelos quais nunca deixarei de ser grato e me orgulhar – e mais um mundo de possibilidades. Isso mesmo: um mundo”, finalizou.

Demissões

Vale lembrar que a TV Globo está enfrentando uma série de demissões. Entre elas, as de Evaristo Costa, Mari Palma, Phelipe Siani, William Waack, Monalisa Perrone, Dony De Nuccio e Sérgio Chapelin. Ao contrário de outros atores, Thiago Fragoso se livrou dos cortes de elenco promovidos pela emissora carioca e renovou o contrato fixo com o canal por mais quatro anos. O artista é um dos protagonistas da novela “Salve-se Quem Puder”, que teve as gravações suspensas por conta do coronavírus.

