Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Sempre falo que vim aqui para fazer história e estou trabalhando dia a dia para dar alegrias ao torcedor", disse o jogador. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Se o ​torcedor gremista temeu perder a sua referência de meio-campo ao vender Arthur para o Barcelona, surgiu Matheus Henrique para ocupar este espaço. Pois nesta quarta-feira (8), o jovem que é titular absoluto da equipe de Renato Portaluppi celebra dois anos de seu primeiro título pelo Tricolor.

Nesse mesmo dia, em 2018, o Grêmio encerrava o jejum de títulos estaduais. Ao vencer o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, a equipe comandada por Renato, conquistou o Gauchão daquela temporada.

Após o vice-campeonato Mundial, o tricolor começou o estadual com a equipe de transição. Mesmo com rendimento abaixo do esperado no início da competição, Matheus Henrique se tornou um dos destaques daquele grupo em decorrência das suas boas atuações ao longo do campeonato. Foram quatro partidas com o time alternativo, nas quais o volante foi titular em todos os jogos. Com boa movimentação, marcação e pisada na área, o atleta chamou a atenção pelas suas habilidades e com dois gols marcados.

Matheus já havia estreado pelo time gremista no Brasileirão de 2017, contra o Atlético Mineiro, no Independência. “Foi muito importante participar desse título, pois foi o meu primeiro com a camisa do Grêmio. Sempre falo que vim aqui para fazer história e estou trabalhando dia a dia para dar alegrias ao torcedor. Agradeço a comissão da Transição e do Profissional pela confiança no meu trabalho e pela oportunidade que me foi dada naquele início. Com certeza isso faz parte do meu crescimento e amadurecimento como jogador e como pessoa,” afirma o novo camisa 7 do Tricolor.

Em 2018, o atleta disputou algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e voltou a ser relacionado para o grupo principal contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Também estreou na Copa Libertadores contra o Atlético Tucumán, pelas quartas de final da competição. Até hoje, são 69 partidas, três taças e seis gols de uma história que recém está no seu início.

