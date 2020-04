Grêmio Everton Cebolinha realiza doação de 5 toneladas de alimentos para sua cidade natal

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Parte da doação já foi entregue para a comunidade de Maracanaú Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na corrente de solidariedade promovida no meio do futebol, o atacante do Grêmio Everton realizou a doação de cinco toneladas de alimentos para sua cidade natal, Maracanaú, no Ceará. Parte dos mantimentos já foi entregue para comunidade, em auxílio diante da pandemia da Covid-19.

Atualmente morando em Porto Alegre, Everton concedeu aos amigos a missão da entrega dos alimentos, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste. A primeira parte da doação foi realizada nesta terça-feira.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio