Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Texto prevê crédito de até R$ 2,4 milhões e define critérios para empresário ter acesso ao dinheiro Foto: Senado/Divulgação

O Senado aprovou nesta terça-feira (07) em sessão virtual, por 78 votos a zero, um projeto que cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus.

O texto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados e entrará em vigor se for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a proposta, o valor corresponderá a, no máximo, 50% da receita bruta da empresa em 2019.

Conforme o projeto aprovado pelo Senado, o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) visa fortalecer os pequenos negócios durante a pandemia.

O programa será operado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil e, segundo o texto, as duas instituições repassarão os recursos para os demais bancos que ofertarem o serviço, o que inclui as cooperativas.

Pelas estimativas, serão destinados ao programa R$ 13,6 bilhões. Do total, R$ 10,9 bilhões serão repassados pelo Tesouro à Caixa e ao Banco do Brasil. Os demais R$ 2,7 bilhões serão aportados pelos bancos. O texto também define que: 80% do crédito serão bancados pela União; 20% do crédito serão bancados pela Caixa e pelo Banco do Brasil.

Empresas beneficiadas

O projeto foi apresentado pelo senador Jorginho Mello (PL-SC) e relatado pela senadora Kátia Abreu (PDT-TO). Mello afirma que mais de 6 milhões de empresas e 20 milhões de empregados poderão ser beneficiados com a medida, se aprovada.

A relatora acatou algumas sugestões dos parlamentares. Segundo a versão final do projeto, as empresas que fizerem o contrato não poderão demitir os funcionários, sem justa causa, no período entre a data da contratação da linha de crédito e 60 dias após o recebimento da última parcela do dinheiro.

MP editada pelo governo

No último dia 3, o governo editou uma MP (medida provisória) para instituir o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Essa linha de crédito, de R$ 40 bilhões, destinada a pequenas e médias empresas, visa ajudar as companhias a pagar os salários dos funcionários por dois meses.

