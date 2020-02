Política Senado sabatina indicado à Embaixada do Brasil nos EUA semana que vem

6 de fevereiro de 2020

Nestor Forster é o atual encarregado de Negócios na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos Foto: Divulgação/Itamaraty Nestor Forster é o atual encarregado de Negócios na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos - Divulgação/Itamaraty Foto: Divulgação/Itamaraty

O diplomata Nestor Forster, indicado para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos (EUA) será sabatinado na próxima quinta-feira (13) pela Comissão de Relações Exteriores do Senado.

O presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), leu nesta quinta-feira (06) o relatório sobre indicação da Presidência da República que submete o nome de Forster à apreciação da Casa.

Após a leitura do parecer, foi concedida vista coletiva. Se for aprovada pela Comissão de Relações Exteriores, a indicação precisará ainda ser confirmada pelo plenário do Senado.

“A circunstância de ambos os chefes de Estado [Jair Bolsonaro e DonaldTrump] compartilharem semelhante pauta de valores favorece a possibilidade de se revigorar o diálogo bilateral, bem como inaugurar novas iniciativas entre Brasília e Washington. Essa aliança está amparada em uma agenda de longo prazo, traduzida em arrojada integração econômica, comercial e energética”, destaca o parecer de NelsinhoTrad.

Indicação

A indicação de Forster foi formalizada no fim de outubro, após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), desistir do cargo. A indicação do filho do presidente para a embaixada brasileira em Washington foi alvo de críticas de parlamentares, que questionaram se não seria caso de nepotismo.

Currículo

Nestor José Forster Junior é gaúcho de Porto Alegre, tem 56 anos e ingressou na carreira diplomática em 1986. Já foi chefe do Setor de Política Comercial da Embaixada nos Estados Unidos (1992-1995); chefe do Setor Econômico na representação brasileira no Canadá (1995-1998); e chefe do Setor Financeiro em Washington (2003-2006). Mais recentemente, Forster passou a ser o encarregado de Negócios da mesma embaixada.

