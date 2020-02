Educação Candidatos reclamam de erro na lista de espera do Sisu

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Estudantes dizem que manifestaram interesse em entrar na lista de espera por uma vaga, mas alegam que o sistema não considerou a escolha Foto: Reprodução Estudantes dizem que manifestaram interesse em entrar na lista de espera por uma vaga, mas alegam que o sistema não considerou a escolha (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Estudantes que tentam uma vaga em universidades públicas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) reclamam daquilo que consideram ser um novo erro no sistema: desta vez, alegam que o site não considerou a inscrição na lista de espera no caso dos que escolheram apenas uma opção de curso.

A atual edição do Sisu foi marcada por reclamações e questionamentos judiciais. O próprio resultado do Sisu 2020 só foi liberado após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) atender um recurso do MEC (Ministério da Educação) em ação que questionava a conduta do governo federal na resolução de erros na correção do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Em outro questionamento, o MPF (Ministério Público Federal) de Brasília solicitou esclarecimentos sobre cursos que tiveram um número inferior de vagas destinadas ao percentual da população com deficiência.

Hashtag no Twitter

Para agrupar as reclamações e cobrar posicionamento dos organizadores, os estudantes estão reunindo postagens no Twitter com a hashtag #erronalistadeespera. Os estudantes estão indicando que os candidatos entrem no site, na versão desktop, e gerem o PDF que comprova a manifestação de interesse na lista de espera.

Prazos encerrados

Terminou na terça-feira (04) o prazo para que os estudantes que não foram classificados na primeira chamada manifestassem interesse em entrar na lista de espera. O candidato que pretendia se inscrever na lista de espera precisava acessar o site do Sisu (https://sisu.mec.gov.br/), entrar no sistema e confirmar o interesse.

A edição do primeiro semestre de 2020 do Sisu teve 1.795.211 pessoas inscritas, que realizaram 3.458.358 inscrições (cada candidato pode tentar até duas opções de curso em busca de uma vaga). Estavam em disputa 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas em todo o País.

Voltar Todas de Educação

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário