Senador bolsonarista quer que Lula vete o aumento do número de deputados federais

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

"Não adianta o Congresso apontar o dedo na sua cara (Lula) e falar que você tem que cortar gastos enquanto vota um projeto para aumentar gastos", declarou. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador bolsonarista Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), também conhecido como Cleitinho, publicou no último domingo (29), um vídeo em seu perfil no X (antigo Twitter) pedindo para o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vete o aumento de cadeiras na Câmara dos Deputados.

“Lula, eu não sou seu aliado, mas sou aliado do povo. Então, tudo que for a favor do povo eu vou apoiar”, declarou na gravação. “Não adianta o Congresso Nacional apontar o dedo na sua cara (Lula) e falar que você tem que cortar gastos enquanto vota um projeto para aumentar gastos, que é o aumento do número de deputados”, defende ele.

O senador se refere à derrubada do IOF, imposta pela Câmara ao governo sob o pretexto de impor cortes de gasto, que ocorre simultaneamente à votação no aumento de deputados, que pode custar mais de R$ 76 milhões por ano para os Estados – somado ao gasto extra de R$ 64,8 milhões da Câmara, segundo levantamento do Estadão.

Na publicação, o bolsonarista segura um cartaz com o texto #vetaLula enquanto questiona: “O que 531 vão fazer que 513 não conseguem?”. Ele ainda explica: “se Lula vetar esse projeto, ele vai voltar para o Congresso Nacional, e aí a gente vai conhecer quem é quem […]. Se (o Congresso) derrubar esse veto de Lula vocês podem ter certeza que todo o Congresso é inimigo do povo.”

O Senado aprovou a criação de novos cargos na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (25). Na casa, o projeto de lei obteve 41 votos favoráveis, o que representa o mínimo necessário, e 33 contra. A Câmara, por sua vez, deu aval ao texto com 361 votos a favor, contra 36 contrários e 30 abstenções.

O aumento no número de deputados ocorre após pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para que os cargos fossem redistribuídos na Câmara de acordo com a população atual de cada Estado, usando o censo de 2022 como base. O número de congressistas não era atualizado desde 1993.

A Câmara, no entanto, ao invés de reorganizar o número de parlamentares retirando representantes de Estados que perderam população e os movendo para Estados que tiveram aumento, preferiu criar mais cadeiras na Casa. O projeto, agora, deve ser avaliado pelo presidente Lula e, caso seja vetado, volta para o Congresso. (Com informações do Estado de S. Paulo)

Senador bolsonarista quer que Lula vete o aumento do número de deputados federais

