Colunistas Senador Hamilton Mourão: “Temos um problema, e Lula precisa resolver”

Por Flavio Pereira | 1 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Senador Hamilton Mourão (Republicanos) responsabiliza o presidente Lula pelo tarifaço dos EUA. (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos) avalia os últimos acontecimentos, afirmando que o tarifaço dos EUA contra o Brasil “obviamente tem uma motivação direta com as posturas de alinhamento ideológico e do antiamericano infantil do presidente Lula, ‘o viajante’”.

Segundo Mourão, “o fato é que temos um problema e agora o País precisa resolvê-lo e administrar as consequências. Só Lula pode corrigir as coisas e deve agir rápido, em defesa dos verdadeiros e legítimos interesses nacionais.” O senador observa que o contexto é ainda mais amplo:

“Não se trata só de economia e nem só de política; a aposta sobe e envolve soberania, liberdade e verdade. Se a diplomacia presidencial de Lula fracassar com Donald Trump, um caos sem precedentes poderá atingir os empregos dos brasileiros e as nossas empresas, tanto no ambiente rural quanto urbano. Mãos à obra presidente”.

Oposição reforça prioridade de votar projeto da anistia na Câmara

A sequência de fatos da semana reforçou a convicção dos deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de outros cinco partidos (Republicanos, Progressistas, Novo, PSD e União Brasil), que definiram como como pauta prioritária após o recesso parlamentar a votação do projeto de lei que concede anistia aos acusados de envolvimento na baderna de 8 de janeiro de 2023 e demais acusados de suposto golpe de Estado. Trata-se do projeto de lei 2858/22 .

O que diz o texto do PL 2858/22

O Projeto de Lei 2858/22, de autoria do deputado Major Vitor Hugo (PL-GO), concede anistia para crimes políticos e eleitorais praticados a partir do dia 30 de outubro, término do segundo turno eleitoral. O objetivo é beneficiar as pessoas que tenham participado do bloqueio de rodovias nacionais e demais atos contrários ao resultado das eleições, incluídas as publicações em redes sociais.

Deputados Dr. Thiago e Luiz Carlos Busato anunciam emenda de R$ 2 milhões para a Santa Casa de Porto Alegre

Os deputados Dr. Thiago Duarte e Luiz Carlos Busato anunciaram a destinação de R$ 2 milhões, através de uma emenda parlamentar federal, para a Santa Casa de Porto Alegre, uma das instituições mais importantes no cuidado com a saúde dos gaúchos. Os recursos foram entregues ao provedor Alfredo Englert e ao diretor-geral Júlio Matos, para fortalecer o atendimento prestado a milhares de pessoas de todo o Estado.

Escândalo dos altos preços de hotéis na COP30 chega à ONU

Diante da queixa internacional sobre o alto preço cobrado por acomodações para a COP30 em Belém (PA), um verdadeiro escândalo – existem espeluncas cobrando diárias de 2 mil dólares – , o escritório climático da Organização das Nações Unidas (ONU) realizou uma reunião urgente, na terça-feira, para debater soluções para a situação na capital paraense. O caso ganhou repercussão internacional depois que Diferentes países de Europa, África e Oceania, além de representantes da sociedade civil, já indicaram que devem reduzir suas comitivas devido ao absurdo custo cobrado pela hospedagem.

Secretário Edivilson Brum anuncia R$ 107 milhões para recuperação de estradas rurais

O Secretário Edivilson Brum chancelou ontem a confirmação de mais 17 cidades que firmaram parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) para receber até R$ 300 mil, cada uma, voltados à recuperação das estradas rurais danificadas pelas enchentes de 2024. Ao todo, já são 314 municípios contemplados entre os 356 inscritos no edital. Os valores, que chegam a quase R$ 107 milhões, são oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), repassado pelo governo do Estado. O Secretário Edivilson Brum explica que, “com esses recursos, as prefeituras podem contratar máquinas como escavadeiras, tratores, caminhões e patrolas, além de adquirir materiais como saibro, brita e cascalho – sempre conforme o plano de trabalho aprovado pela equipe técnica da Seapi.”

Ex-presidente do STF, Marco Aurelio pensou que gesto obsceno de Moraes era “fake news”

O ex-presidente do STF, ministro aposentado Marco Aurélio comentou o gesto obsceno feito pelo ministro Alexandre de Moraes no estádio do Corinthians, e disse que pensou se tratar de “montagem ou fake news”.

Marco Aurélio de Mello disse estar surpreso com o gesto de Moraes, que mostrou o dedo do meio a um torcedor durante jogo do Corinthians:

“Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. Não sei o que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos lá no passado uma frase do atual presidente (do STF, Luís Roberto Barroso), lá em Nova York, que se virou para um manifestante e disse ‘perdeu, mané’. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chega-se, mediante um gesto, a um xingamento… Qual é o período que nós estamos vivendo no país?”, questiona o ex-presidente do STF.

A partida de Guilherme Socias Villela

Registro com muita tristeza, a partida do amigo de muitas décadas, o ex-prefeito de Porto Alegre Guilherme Socias Villela ontem, aos 90 anos. Villela era natural de Uruguaiana e esteve à frente da prefeitura da capital de 1975 até 1983, tendo cumprido ainda mandatos como vereador e deputado estadual. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, decretou luto oficial de três dias na cidade. Villela será velado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A cerimônia será nesta sexta-feira (1º), das 10h às 17h.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/senador-hamilton-mourao-temos-um-problema-e-lula-precisa-resolver/

Senador Hamilton Mourão: “Temos um problema, e Lula precisa resolver”

2025-08-01