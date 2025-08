Cláudio Humberto EUA: objetivo não é punir, é gerar mudança positiva

Por Cláudio Humberto | 1 de agosto de 2025

O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos explicou que o enquadramento de Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa na Lei Global Magnitsky, não tem objetivo de punir e sim de “promover uma mudança positiva de comportamento.” Em comunicado à imprensa, explicou que os sancionados podem solicitar sua exclusão da lista dos atingidos pela Lei Magnitsky, mas não há sinais que o ministro do Supremo pretenda fazê-lo, nem sinal de que os EUA o concedessem.

Preço a ser pago

O Tesouro define o caso como “consequência tangível” a quem comete graves abusos de direitos humanos ou se envolve em corrupção,

Proteção contra abusos

Outro objetivo da sanção seria “proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos de abusos cometidos por essas mesmas pessoas.”

Fundos, nem pensar

Entre as proibições impostas a sancionados pela Magnitsky está a de receber qualquer contribuição ou fundos, bens ou serviços.

Morte digital

Assinar streams tipo Netflix, usar qualquer rede social ou Whatsapp e comprar na Amazon estão entre as proibições aos sancionados.

Visita de senadores aos EUA custou R$475 mil

Alem do fiasco, produziu para os pagadores de impostos despesa de R$475 mil o passeio de oito senadores aos Estados Unidos, com a anunciada intenção de reverter ou adiar o tarifaço de Donald Trump contra produtos brasileiros. O custo decorre das diárias e passagens dos senadores, ignorados pelas autoridades americanas. Nelsinho Trad (PSD-MS), proponente do tour, foi quem mais gastou, R$77.708,29. Só com passagens na mordomia da classe executiva, R$52.456,84.

Flanada gourmet

A turma gastou sem dó com diárias e passagens. Todos desfrutaram das delícias, por nossa conta, do bem-bom da executiva.

Petista enrolão

A fatura ficará ainda mais salgada: o petista Jaques Wagner (BA), que papou R$25 mil em diárias, ainda não lançou o custo das passagens.

Olha e compara

Dois viajaram na econômica: Marcos Pontes (PL-SP), que gastou R$ 28,597,41 e Rogério Carvalho (PT-SE), impressionantes R$73,3 mil.

Papelão de Lula

Foi constrangedor o papelão do governo Lula no caso do tarifaço, incapaz de estabelecer qualquer tipo de negociação com o governo dos Estados Unidos, segundo maior comprador dos nossos produtos.

Mitômanos

Lula e seus ministros não pararam de mentir, jurando que haveria uma “negociação” em curso com o governo Trump. Se o setor privado brasileiros não tivesse se mexido, o tarifaço teria sido de 50% geral.

Reunião fake?

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Tommy Piggot, não comentou a suposta reunião do chefe Marco Rubio e o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Na prática, o resultado até agora foi zero.

Na fila

O ministro Alexandre de Moraes (STF) ganhou mais dois pedidos de impeachment, segundo anunciaram os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Bibo Nunes (PL-RS).

Nimitz no Paranoá

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) resgatou fala de Moraes, em abril, de que só um porta-aviões no lago Paranoá, em Brasília, influenciaria decisões no Brasil. Ironizou com montagem em IA justamente com essa imagem.

Olho da rua

Foi tolerância zero no caso do deputado Antônio Carlos Rodrigues (SP), que bajulou Alexandre de Moraes e criticou Donald Trump. Poucas horas depois, o PL anunciou sua expulsão do partido.

Bonecão

Na encolha, manifestantes armaram protesto silencioso em São Paulo, na vizinhança de Alexandre de Moraes. A ideia era inflar um boneco do ministro do STF, mas a polícia chegou e o plano não deu certo.

Já é italiana

Carla Zambelli (PL-SP) não pedirá asilo à Itália, ao menos não é opção para a defesa da deputada, que na véspera anunciou o contrário. Como ela é cidadã italiana, não cabe pedido de asilo político.

Pensando bem…

…encolheu: até o Dérbi virou dérbi.

PODER SEM PUDOR

O retrato de Che

Ao quebrar um silêncio de 40 anos, a ex-primeira-dama Maria Teresa Goulart revelou que, apesar de suas ligações com a esquerda, o maridão Jango detestava uma foto dela ao lado de Che Guevara, afixada na porta do quarto. Goulart sentia ciúmes da foto: “Mas, para quê isso? Toda vez que entro nesse quarto tem esse homem aqui… Você não tem juízo?” A fotografia ficou na Granja do Torto, após o golpe de 1964.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

