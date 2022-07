Política Senador Renan Calheiros ameaça ir à Justiça contra a candidatura de Simone Tebet

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Senador não vê chances de colega se eleger no pleito deste ano e quer impedir convenção do MDB Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senador não vê chances de colega se eleger no pleito deste ano e quer impedir convenção do MDB (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) ameaçou levar à Justiça a decisão da convenção do partido, prevista para ocorrer na próxima quarta-feira (27), caso Simone Tebet (MDB-MS) seja confirmada como candidata à Presidência da República.

Calheiros não vê chances de que Simone seja eleita. Para o senador, se mantiver a candidatura dela, o MDB pode encolher nos Estados por falta de apoio. Na disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Calheiros quer que o partido apoie o petista.

“Sem diálogo, sem avaliações realistas sobre o desempenho da pré-candidatura, sem competitividade nas pesquisas é insanidade sacrificar o MDB nos estados. A persistir a obsessão não restará alternativa senão a judicialização da própria convenção”, escreveu ele em redes sociais, neste sábado (23).

Em resposta, a senadora reafirmou a candidatura e criticou a ala do MDB que busca aliança com Lula. De acordo com ela, são os mesmos “caciques” que sempre estiveram com Lula, em governos anteriores. “Só vejam a fotografia… Tem cheiro de naftalina. Ela remete aos mesmos erros do passado”, afirmou.

O nome de Simone como candidata à presidência, que deve ser definido na quarta, é defendido pelo presidente da sigla, Baleia Rossi. Ele acredita que existe margem de crescimento para a postulante ao cargo máximo do Executivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política