Colunistas Senadores Democratas tentam boicotar indicações de Donald Trump para o novo governo

Por Flavio Pereira | 2 de janeiro de 2025

O colunista acompanha na Flórida, até o dia 5, as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Enquanto no Brasil os prefeitos e vereadores tomaram posse no primeiro dia do ano, a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não será no dia 1º de janeiro. A data oficial para o republicano assumir à Casa Branca está marcada para o dia 20 de janeiro. Não existe um motivo específico que motive a cerimônia que marca o início do mandato nos Estados Unidos ser no dia 20. Ontem (1º) na sua rede pessoal do X, Trump alertou no entanto para um boicote que vem sofrendo da bancada de senadores Democratas que, derrotados, tentam agora num jogo sujo de terceiro turno, atrasar algumas nomeações que necessitam passar pelo Congresso. Um jogo da esquerda que já conhecemos aqui no Brasil. Apenas como exemplo, lembram do atraso injustificado para a votação das indicações no governo de Jair Bolsonaro, dos ministros Nunes Marques e André Mendonça para o STF? A bronca de Donald Trump:

– Acabamos de ganhar uma vitória histórica esmagadora e um mandato do povo americano, mas os democratas do Senado estão se organizando para atrasar e atrasar indevidamente o processo de confirmação de muitos dos nossos grandes indicados. Eles tentarão todos os tipos de truques a partir de muito em breve. Os republicanos não devem permitir que eles façam isso. Temos um país para governar e muitos grandes problemas para resolver, a maioria criada pelos democratas. REPUBLICANOS, SEJAM INTELIGENTES E DUROS!!!

Confederação Nacional dos Municípios conseguiu desbloquear recursos da Saúde

Uma nota da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em 24 de dezembro, alertando para os riscos da decisão de suspender o pagamento de emendas, foi importante para a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, de desbloquear os recursos já depositados nos Fundos de Saúde.

Nota da CNM foi mencionada no despacho que liberou recursos da Saúde

A Advocacia da Câmara dos Deputados utilizou o teor da nota da Confederação Nacional dos Municípios para prestar esclarecimentos ao STF e reforçar o pedido de liberação. As preocupações dos Municípios, expostas pela CNM, tiveram grande peso na decisão do ministro. O ministro mencionou explicitamente a CNM no seu despacho que liberou os recursos já depositados:

– De outra face, em virtude de requerimentos e manifestações de Associações de Municípios, bem como de parlamentares, reitero que houve falha administrativa no não cumprimento, pelo Ministério da Saúde, da determinação judicial datada de agosto de 2024 quanto à abertura das contas específicas para cada emenda parlamentar”.

Desbloqueio permitiu fechamento das contas dia 31

O desbloqueio destes recurso, que vem sendo acompanhado pela Confederação, foi decisivo para que prefeitos conseguissem fechar as contas até o dia 31, permitindo que os serviços públicos municipais de Saúde continuem em pleno funcionamento.

Comandante Nadia agora comanda a Câmara

Eleita para presidir a Câmara de Porto Alegre, a vereadora Nadia Gerhard (PL) assume um papel emblemático: demarcar o protagonismo das mulheres na política e ao mesmo tempo mostrar a capacidade da direita em fazer gestão. Nadia teve o apoio explicito do prefeito Sebastião Melo e da vice Betina Worm, todos afinadíssimos para o enfrentamento dos desafios de 2025.

Novo salário mínimo terá redução de 13,3%

O novo salario mínimo, cujo decreto foi assinado pelo presidente Lula, tem uma perda terrível para os brasileiros. Basta verificar: em dólares, o salario mínimo passou de U$ 282,40 para 244,83. Felizmente, segundo Lula, o brasileiro não come dólar.

Conselho Federal de Medicina denuncia falta de vacinas Brasil. Reina silêncio.

Em nota oficial, o Conselho Federal de Medicina denuncia “a alarmante falta de vacinas em grande parte dos municípios brasileiros, situação que configura uma grave falha de gestão do Ministério da Saúde”. Os números do caos e da negligência, segundo o CFM : “vacina contra a varicela está indisponível em mais da metade (52,4%) dos 2.895 municípios pesquisados. A imunização contra a Covid-19 falta em 25,4% das cidades, enquanto 18% enfrentam a ausência da DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Outras vacinas essenciais, como a meningocócica C (12,9%), a tetraviral (11,6%)e a da febre amarela (9,7%), também estão em falta, expondo milhões de brasileiros a doenças graves e preveníveis.

O governo Lula acabou? Só 32% dos brasileiros ainda acreditam que pode dar certo.

Nesta virada de ano, deputados e senadores, de olho na sobrevivência politica, começam a descolar do governo Lula, depois que uma nova pesquisa, desta vez do Datafolha, mostra a total deterioração da imagem do governo junto à população. Pesquisa Datafolha divulgada na terça-feira (31) é clara: 61% dos brasileiros acreditam que a economia brasileira está no caminho errado. Entre os brasileiros, apenas 32% dos entrevistados consideram a trajetória econômica positiva. Nos corredores de Brasília, todos sabem: um governo com média de 30% de apoio, acabou.

