Cláudio Humberto Destino de Pimenta incomoda PT e base de apoio

Por Cláudio Humberto | 2 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Petistas esperam que Lula dê sinais mais claros sobre o destino de Paulo Pimenta, com os pés fora da Secretaria de Comunicação. Corre na Câmara que Pimenta, que é deputado, acabe na liderança do PT ou na liderança do governo. Seja lá o posto, não agrada. Se pegar a liderança petista, Pimenta toma o lugar prometido a Lindbergh Farias (RJ), que já até anda falando como “futuro líder”. José Guimarães (PT-CE), líder do governo, tem bom trânsito na Casa e conta com lobby para presidir o PT.

Duro na queda

Guimarães é apadrinhado de Gleisi Hoffmann (PR) para sucedê-la no comando do PT. Além disso, partidos aliados também querem o posto.

Seis por meia dúzia

Partidos que dão alguma sustentação ao governo se queixam que Lula só colocou petista nas lideranças e reivindicam mais espaço (e cargos).

Troca

Já se fala no PT de trocar a vaga de Guimarães pelo apoio de Lula ao deputado para presidência do PT. Lula prefere Edinho Silva no comando.

Ver para crer

No PT, a ordem é esperar a reunião ministerial, prevista para este mês, para sentir a temperatura e só então mandar os recados de insatisfação.

Uso da Rouanet dispara e supera R$ 2,9 bilhões

A captação de recursos pela Lei Rounat, fartamente usada para financiar eventos de artistas simpáticos ao governo Lula, disparou 25,65% em 2024 quando comparado com 2023. A montanha de dinheiro bateu exatos R$ 2.909.942.831,57 em 2024. Em 2023, o valor ficou em R$2.315.959.141,39. O abismo é ainda maior quando comparado com 1992, primeiro ano com registro de captação: R$ 21.212,78.

Montanha de dinheiro

Os quase R$3 bilhões foram efetivamente captados, mas a montanha de dinheiro aprovada para captação é ainda maior, R$17 bilhões.

Fortuna

Desde que Lula tomou posse, o valor liberado disparou. Além dos R$17 bilhões em 2024, foram mais R$16,6 bilhões em 2023.

Comparativo

Na gestão passada, a quantia autoriza foi bem inferior: R$3,7 bilhões (2019), R$3,4 bilhões (2020), R$2,2 bilhões (2021) e R$3,4 bilhões.

Banho-maria

Apesar de ontem (1) ter sido dia de posse de prefeitos e vereadores, em 17 municípios a eleição ainda não foi resolvida. Em três, o pleito foi anulado e em 14 a disputa foi parar na justiça.

Vai subir

É bom o carioca preparar o bolso. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), deve anunciar nos próximos dias o novo valor da passagem de ônibus, que vai ficar mais cara.

Aí tem coisa

O Novo pediu a inclusão de membros do governo Lula na investigação do uso de emendas disfarçadas no Ministério da Saúde. O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) diz que Lula tenta ludibriar o Congresso.

Lá e cá

Enquanto a Ibovespa registrou queda de 10% no ano passado, na vizinha Argentina a coisa foi bem diferente. A bolsa de valores dos hermanos disparou e subiu 172% em 2024.

Virou palanque

O presidente Lula não vai deixar passar a chance de tentar faturar algum com a quebradeira do 8 de janeiro de 2023. O petista prepara um ato simbólico para lembrar o vandalismo. Pediu a presença dos ministros.

Mandato curto

Enquanto os prefeitos que tomaram posse contam 4 anos de gestão, no Recife (PE) poucos acham que João Campos (PSB) fica tanto. É quase certo que Campos deixe o posto para disputar o governo pernambucano.

Online

Foi virtual a posse de Fuad Noman (PSD) como prefeito de Belo Horizonte (MG). Em tratamento contra um câncer, Noman recebeu orientação médica para evitar aglomeração.

Risco Brasil

O risco Brasil disparou 72,53 pontos em 2024 e atingiu 205 pontos na segunda-feira (30). É a maior alta anual desde 2015, quando o País enfrentou recessão econômica no governo da petista Dilma Rousseff.

Pensando bem

O ano só começa no Planalto depois de 8 de janeiro.

PODER SEM PUDOR

Vingadora implacável

Nos anos 70, a escritora Vera Brant, diamantinense como JK e corretora de imóveis em Brasília, vingava os amigos perseguidos no regime militar negando-se a alugar apartamentos a políticos governistas. Ela até achou simpático o casal Sinval Guazelli (Arena-RS), mas não quis conversa. Ele voltaria a seu escritório com um cartão de Luiza, mulher de Virgílio Távora:

– Vera, querida: abra um precedente na sua subversão e alugue, por favor, um apartamento para os meus amigos que estão ficando enlouquecidos no hotel, com as crianças.

Só então ela abriu o precedente.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Destino de Pimenta incomoda PT e base de apoio

