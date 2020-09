Bem-Estar Sergio Pacheco lança Casa Collection com artigos de luxo para o lar

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Na foto, o estilista Sergio Pacheco (Foto: Divulgação/ Tiago Trindade).

O estilista Sergio Pacheco está trazendo novidades para o mundo da moda, entrelaçadas à decoração. Para dar continuidade em um antigo projeto de estender a alta costura para o homewear, Pacheco vem desenhando uma coleção completa, a Casa Collection. A proposta é levar para o lar, o luxo da alta costura em artigos de cama, mesa e banho.

Sergio desenvolveu a coleção a partir de materiais nobres, como linho e algodão egípcio. Através do projeto, o estilista oferece uma linha completa para deixar a casa mais bonita e confortável, já que a população está permanecendo mais tempo no seus lares, em razão da pandemia do novo coronavírus.

A Casa Collection se divide em cinco momentos:

Para cama – Lençóis de 200 a 800 fios;

Para mesa -Toalhas, guardanapos, porta-guardanapos, jogos americanos e panos de copa;

Linha Banho – Toalhas de banho, rosto e lavabo;

Linha Perfumaria – Sabonete líquido, difusor de aromas, sachês, aromatizadores e álcool higienizador de mãos;

Linha especial de homewear – Peças pensadas para ficar e receber no conforto da casa, feitas em materiais como fibra de bambu e linho.

Aplicações de bordados, pingentes, crochês e rendas conferem à coleção acabamentos únicos e exclusivos. Os interessados, podem adquirir os produtos da Casa Collection no Atelier de Sergio Pacheco, localizado na rua Barão do Santo Ângelo, 299, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Outra forma, é através de sua loja virtual no Instagram, @sergiopacheco.casa, ou pelo telefone (51) 99680-7878.

Confira algumas fotos da nova coleção:

