Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Pérez terminou a corrida sob investigação e acabou punido com o acréscimo de cinco segundos ao seu tempo. (Foto: Reprodução)

Sergio Pérez foi o grande vencedor do GP de Cingapura neste domingo (2) pela Red Bull. O mexicano ficou na frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari. O dia não foi dos melhores para Max Verstappen, que terminou em sétimo e não confirmou suas possibilidades de título. Após uma boa classificação, Hamilton não fez uma grande corrida e ficou em nono.

Pérez terminou a corrida sob investigação e acabou punido com o acréscimo de cinco segundos ao seu tempo por não respeitar a distância mínima de dez carros em relação ao safety car. Mesmo assim, continuou em primeiro. O mexicano mostrou sua especialidade em circuitos de rua e fez uma corrida impecável desde a largada, quando superou o pole position Leclerc logo nos primeiros metros de pista. O mexicano segurou Leclerc durante toda a longa prova em Marina Bay e abriu três segundos de folga na reta final, que acabaram sendo sete no fim da corrida.

“Eu acho que foi a minha melhor performance até hoje, a forma que controlei a corrida. As últimas voltas foram muito intensas, dei meu máximo na corrida. Eu não tenho ideia do que aconteceu, só sei que tem uma investigação. Acho que é legal para o Max vencer no Japão, será muito importante para nós”, afirmou Pérez após sua terceira vitória na temporada.

O Grande Prêmio de Cingapura aconteceu com a pista do circuito de rua de Marina Bay ainda molhada por causa da chuva que caiu no local pouco antes da largada. As condições foram cruciais para o desempenho dos pilotos e o dia terminou com o abandono de seis deles, Nicholas Latifi, Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alexander Albon e Yuki Tsunoda. Os abandonos resultaram em diversas paradas para Safety Car ao longo da etapa.

Após enfrentar falta de combustível no sábado, Max Verstappen largou mal, conseguiu recuperar algumas posições e terminou a corrida em sétimo. Os seis pontos do holandês não foram suficientes para confirmar o título com antecedência em Cingapura, mas o feito poderá ocorrer no próximo GP, o do Japão.

Verstappen tem 341 pontos na liderança do campeonato, seguido de longe pelo monegasco Leclerc, que tem 237 pontos. Sergio Pérez soma 26 na prova e chega a 235 na terceira posição do Mundial. A Red Bull lidera o campeonato de construtores com 576 pontos, seguida pela Ferrari, que tem 439. A Mercedes está em terceiro, com 373.

