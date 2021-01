Esporte Série A na KTO: Dupla Gre-Nal retorna às atenções ao Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

2021 começou e a Dupla Gre-Nal retorna aos gramados neste meio de semana. Enquanto o Internacional, que será comandado por Abel Braga até o término do Campeonato Brasileiro, ainda sonha com uma arrancada inesperada na competição, o Grêmio tem as suas atenções focadas na Copa do Brasil após a classificação semana passada contra o São Paulo. Os colorados não perdem há cinco jogos e diversos jovens jogadores vêm se destacando nas últimas rodadas, com destaques especiais a Yuri Alberto e Caio Vidal. O Tricolor, por sua vez, deve utilizar os seus titulares após poupar na vitória contra o Atlético Goianiense na última rodada. As situações dos times, apesar de ser bem diferente na competição, é parecida no número de pontos: o Inter, com 47 pontos, soma dois a mais que o rival. Quem irá se classificar direto à próxima Libertadores pelo Brasileirão?

Na KTO.com, o Grêmio é franco-favorito contra o Bahia, que recentemente demitiu Mano Menezes e vive uma fase terrível na temporada. O Tricolor Baiano perdeu os últimos seis jogos consecutivos e está colado na zona de descenso para a segunda divisão. A equipe comandada por Renato Portaluppi ostenta um dado relevante: perdeu apenas um dos últimos 23 jogos disputados. Por isso, a vitória gremista paga 1.55 na KTO, isto é, a cada R$ 1,00 investido, o lucro será de R$ 1,55. O empate na Arena está altíssimo, retribuindo uma odd de 3,90 ao apostador ousado. Uma vitória do rival nordestino da partida é ainda mais lucrativa, devolvendo 6,40 vezes o valor investido numa eventual aposta. Outro mercado interessante para o confronto é o do handicap de gols de mais de 2.5, logo, que a partida terá três ou mais gols, pagando 2.10.

Já no jogo do Internacional, o Ceará tem certo favoritismo por jogar como mandante. Com um bom retrospecto sob o comando técnico de Guto Ferreira, ex-comandante colorado, o Vozão perdeu apenas um dos últimos oito jogos e tem em seus maiores destaques a grande esperança para bater o Inter, como Vinicius ‘Vina’, Fernando Sobral e Léo Chú. A odd da vitória é similar, pagando 2.55 para cada real investido num eventual sucesso cearense. O Inter, por sua vez, venceu os últimos três jogos no Brasileirão e parece ter engrenado de vez de volta à competição. Pagando 2.85, a odd colorada é extremamente alta para uma equipe que se recuperou no campeonato. O empate, por fim, mais do que triplica o ganho do apostador (3.15).

