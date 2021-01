Política Ministro do Supremo Ricardo Lewandowski reitera ordem para juiz dar à defesa de Lula acesso a dados da Operação Spoofing

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Em julho de 2019, operação prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de integrantes da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba Foto: Nelson Jr./SCO/STF Em julho de 2019, operação prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de integrantes da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), reiterou nesta segunda-feira (04) que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ter acesso imediato às mensagens de texto apreendidas durante a Operação Spoofing, da PF (Polícia Federal).

Em julho de 2019, a operação prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de integrantes da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba.

O juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, da Justiça Federal do Distrito Federal entendeu que o caso não era urgente, que não precisava ser analisado no plantão do Judiciário durante o recesso e determinou que o Ministério Público se manifestasse. Nesta segunda-feira, Lewandowski ordenou a notificação do juiz para o imediato cumprimento da liberação.

