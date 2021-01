Rio Grande do Sul O Detran gaúcho já oferece em seu site oficial um serviço para pesquisa de peças usadas de veículos

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ferramente facilita aquisição de peças com garantia de procedência em desmanches. (Foto: Rodrigo Ziebell/SSP)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul lançou nesta segunda-feira (4) a página virtual “Peça Legal”, que possibilita a consulta de peças usadas disponíveis nos Centros de Desmanche de Veículos (CDVs) credenciados. A ferramenta reúne o estoque cadastrado e permite pesquisas por tipo de veículo e nome da peça. O serviço pode ser acessado em www.detran.rs.gov.br.

De acordo com o órgão, as peças comercializadas pelos estabelecimentos têm rastreabilidade de origem e respeitam critérios técnicos de segurança e normas ambientais. “Além disso, adquirindo peças usadas com garantia de procedência lícita, o cidadão contribui diretamente para a queda dos índices de furto e roubo de veículos com fins de desmanche, pois as peças disponíveis nos CDVs têm origem legal comprovada”, acrescenta.

“Um criterioso trabalho é realizado pelos CDVs, sob o controle do Estado por meio do Detran-RS, desde a compra de veículos e sucatas para desmonte, até a seleção das peças realmente seguras para comercialização, dando destinação adequada à frota em final de vida útil, de forma sustentável”, explica o diretor técnico do Departamento, Fábio Pinheiro dos Santos. A iniciativa contempla automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e outras modalidades.

O site foi desenvolvido pela Procergs em parceria com a Divisão de Desmanches do Detran gaúcho, e tem um funcionamento bastante acessível até mesmo para quem não está muito familiarizado a esse tipo de pesquisa on-line. Já nesta fase inicial do novo serviço, o cidadão terá acesso à consulta de 8 milhões de peças cadastradas nas empresas credenciadas em diversos municípios do Estado.

Regularização de desmanches

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado brasileiro a credenciar empresas de desmanche de veículos. Esse processo começou em março de 2011, com o objetivo de regularizar as atividades desse tipo de estabelecimento, destinado ao comércio de peças usadas e reciclagem de sucata veicular.

Já o credenciamento efetivo se concretizou em 2015. O sistema estadual de desmanches também tem o objetivo coibir furtos e roubos de veículos. Atualmente, já são mais de 420 CDVs credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul.

De acordo com informações divulgadas pelo Palácio Piratini, os indicadores criminais da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam uma redução nas ocorrências de furto e roubo de veículos desde 2015.

“O controle maior dessa atividade por parte do Estado impacta na redução do índice de furtos e roubos. Em 2020, seguem significativas as reduções nos índices de criminalidade e o consumidor que utilizar esse serviço terá certeza de que estará contribuindo com isso, adquirindo uma peça de procedência legal e com condições para circular”, destaca o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que acumula o cargo de titular da SSP.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul