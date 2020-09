Porto Alegre Serviço do DMAE deixa 11 bairros sem água na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realiza nesta terça-feira (15) um serviço programado na Estação de Bombeamento de Água Manoel Elias I. O trabalho terá duração de cerca de 12 horas e, por conta disso, o abastecimento será interrompido deixando 11 bairros sem água neste período.

São afetados os bairros Protásio Alves, Jardim Carvalho, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Jardim Sabará, Mario Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras, Rubem Berta, Vila das Laranjeiras e Vila Safira. A previsão de retorno é para a madrugada de quarta-feira (16) podendo demorar mais nas partes altas.

De acordo com o Dmae, será realizada a troca de um grupo de motor-bomba por outro de maior vazão. O Departamento ainda recomenda aos moradores desses bairros a reserva antecipada de água e economia de consumo durante o período do serviço. A substituição do equipamento será feita com qualquer condição do tempo.

