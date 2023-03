Porto Alegre Serviços na rede elétrica podem afetar abastecimento de água nesta sexta-feira e no sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Irão ocorrer serviços para melhorias na rede elétrica que podem afetar o abastecimento de água ou causar baixa pressão em alguns bairros na Capital Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informa que, segundo comunicado do Grupo CEEE Equatorial, irão ocorrer serviços para melhorias na rede elétrica que podem afetar o abastecimento de água ou causar baixa pressão em alguns bairros de Porto Alegre. As ações programadas pela concessionária ocorrem nesta sexta-feira (03), e sábado (04).

Sexta-feira

O Sistema de Abastecimento de Água Belém Novo será afetado por uma parada para manutenção da rede elétrica entre as 10h e 16h. Pode ocorrer desabastecimento nos bairros Aberta dos Morros, Belém Novo, Campo Novo, Chapéu do Sol, Hípica, Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa e Restinga. A previsão é que o abastecimento normalize entre a noite de sexta e madrugada de sábado.

Ainda nesta sexta-feira, parte do bairro Centro Histórico pode ter o abastecimento interrompido para um desligamento programado a partir das 6h30 até as 11h. A atividade afeta a Estação de Bombeamento de Água Tratada Fernando Machado. A previsão de retorno pleno do fornecimento de água deve ser no final da tarde e início da noite.

Sábado

Os bairros Bela Vista, Mont’Serrat, Petrópolis, Rio Branco e parte do bairro Auxiliadora podem ter o abastecimento de água interrompido das 10h até as 16h para a realização dos serviços da concessionária de energia elétrica. A normalização do abastecimento de água deve ocorrer na noite do sábado.

