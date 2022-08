Saúde Sesi Conecta Saúde reúne especialistas para tratar sobre saúde no trabalho

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O evento contará com painéis sobre longevidade, saúde mental e futuro, nos dias 09 e 10 de agosto. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os ambientes de trabalho estão se transformando e o campo da saúde busca cada vez mais compreender os desafios atuais e os impactos pós-pandemia, responsáveis por gerar novos hábitos e estilos de vida. Por acreditar que onde tem cuidado tem desenvolvimento, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) realiza mais uma edição do Sesi Conecta Saúde, com o objetivo de preparar empresas para a gestão adequada e avançada da saúde no trabalho, em âmbito integral.

Em sua segunda edição, a programação ocorre nos dias 09 e 10 de agosto, com transmissão ao vivo. A novidade deste ano é que o encontro também será realizado em formato presencial para convidados. Com palestras pela manhã e à tarde, o foco é compartilhar conhecimentos de especialistas sobre as novidades do mercado e da legislação, apresentando propostas e ideias para promover ambientes de trabalho mais saudáveis.

O evento integra as iniciativas do Sesi-RS na área da saúde, que são pautadas no modelo de saúde integral, no cuidado centrado na pessoa e na saúde e na segurança nos ambientes de trabalho. Toda a atuação da entidade tem o objetivo de estimular mudanças para que as pessoas tenham comportamentos seguros e façam escolhas saudáveis, de forma a promover a saúde geral. O resultado destas mudanças pode impactar na diminuição do absenteísmo nas empresas e no aumento da produtividade dos trabalhadores.

“Nossa intenção é levar soluções de saúde integradas, com bom custo-benefício, de acolhimento e promoção de saúde e bem-estar, para a indústria, trabalhadores e comunidade”, explica o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo.

Ao todo, o Sesi Conecta Saúde terá 11 palestrantes nacionais e internacionais trazendo discussões sobre o ecossistema da saúde. Entre eles, o especialista em longevidade Alexandre Kalache, o consultor de saúde mental nova-iorquino Andrew Salomon, a expert em saúde no trabalho Bianca Vilela, o consultor em produtividade Christian Barbosa, o jornalista especialista em tecnologia e inovação Marcos Piangers, entre outros. Nos painéis serão abordadas as temáticas de saúde mental, burnout, longevidade, gestão em SST, futuro do trabalho e healthtechs.

As inscrições são gratuitas e estão abertas ao público de todo o Brasil pelo site www.sesiconectasaude.com.br. Após a inscrição, também é possível participar da campanha de indicação de amigos e conquistar diversas premiações, como um convite para assistir ao Sesi Conecta Saúde presencialmente. Além disso, outras opções são receber 100% de desconto em todos os cursos EAD do Sesi; um pacote de consultas on-line com nutricionista; e um curso presencial de Desenvolvimento de Liderança, em Porto Alegre (RS). O regulamento completo também está disponível no site.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde