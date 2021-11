Tecnologia Sete dicas para editar vídeos no iPhone com o Apple Clips

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Apple Clips é um aplicativo que precisa ser baixado gratuitamente na App Store. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apresentado em 2017, o Apple Clips é um aplicativo que, apesar de ser desenvolvido pela empresa da maçã, não vem de forma nativa no iPhone ou iPad, tendo que ser baixado gratuitamente na App Store. Nele, é possível gravar, editar e combinar gravações e imagens, adicionar músicas, filtros e efeitos visuais especiais e exportar vídeos curtos para serem compartilhados em suas redes sociais.

Conheça na lista abaixo 7 das melhores funcionalidades desta ferramenta edição da Apple e divirta-se em seu iPhone.

Grave com Memojis

Definitivamente uma das coisas mais legais a se fazer no app é gravar com Memojis aplicados. Além dos seus próprios emojis personalizados, você pode selecionar Memojis prontos engraçados, como de animais, robô, caveira, e muito mais, para se divertir com as suas gravações.

Adicione filtros

O aplicativo disponibiliza de forma nativa mais de 25 tipos diferentes de filtros para você adicionar ao fundo da sua gravação. São opções como “Sonho”, “Filme Antigo”, “Quadrinhos”, “Aquarela”, “Filmadora”, “Noir”, “Espelho”, “Falhado”, e muitas outras, para agregar ainda mais conteúdo ao seu vídeo.

Ative a transcrição automática de áudio

Acessibilidade: uma funcionalidade muito interessante é a adição de legendas automáticas em sua gravação, através da função de transcrição de áudio. São mais de 15 opções para você escolher e definir a maneira que deseja que a legenda do seu conteúdo falado seja exibido na tela.

Adicione uma cena ao ambiente

Caso não esteja inspirado para gravar no seu ambiente atual, você pode optar por inserir uma cena pronta. O app apresenta mais de 25 opções, que transformam todo o ambiente ao seu redor, incluindo a adição de sons característicos da cena selecionada. Divirta-se com cenas como “8 Bits”, “Floresta com Animais”, “Faroeste”, “Laboratório de Monstros”, e muito mais.

Insira caixas de textos

Para adicionar mais dramaticidade e interações às suas gravações, você pode inserir caixas de textos prontas e editá-las com o conteúdo que deseja. Para isto, o app oferece mais de 30 opções de caixas diferentes, que podem ser editadas e adicionadas em qualquer área da tela de seu vídeo.

Adicione músicas ou trilhas sonoras

Aproveite o vasto leque de trilhas sonoras disponibilizadas de forma nativa no aplicativo, ou então, caso queira, você pode também buscar por alguma música específica que deseja utilizar em seu vídeo, através da sua Biblioteca do Apple Music.

Defina a proporção do vídeo

Por fim, talvez uma das configurações mais importantes, defina a proporção do seu vídeo, considerando a sua finalidade, ou seja, onde você deseja utilizá-lo – caso queira postar nos Stories do Instagram, por exemplo, você pode definir o tamanho para 16:9. O app permite definir o seu vídeo final para os tamanhos 4:3, 16:9 ou quadrado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia