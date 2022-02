Brasil Sete em cada dez brasileiros moram em imóveis próprios, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

A maior parcela da população com imóveis quitados no Brasil está localizada na região Norte (76%) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA A maior parcela da população com imóveis quitados no Brasil está localizada na região Norte (76%). (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Sete em cada dez brasileiros (70%) moram em imóveis próprios, segundo o Censo QuintoAndar de Moradia, realizado em parceria com o Datafolha. Desse total, 62% vivem em domicílios quitados, e 8% em financiados.

O estudo – realizado entre 11 e 21 de outubro do ano passado com 3.186 pessoas (44% do Sudeste, 15% do Sul, 8% do Centro-Oeste, 26% do Nordeste e 8% do Norte) – também aponta que 27% das pessoas pagam aluguel, e 3% vivem em um imóvel emprestado.

O resultado está em linha com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua 2019, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que aponta que 66,4% dos lares brasileiros são próprios. Outros 6,1% são próprios, mas ainda estão sendo pagos.

O Censo QuintoAndar de Moradia mostra também que a maior parcela da população com imóveis quitados no Brasil está localizada na região Norte (76%), seguida por Nordeste (73%), Sul (72%), Sudeste (67%) e Centro-Oeste (65%).

Mais da metade (64%) dos brasileiros que moram em imóveis próprios têm entre 21 e 24 anos. Entre 45 e 59 anos, esse percentual saltou para 74%. A partir dos 60 anos, para 81%.

Na divisão por classe econômica dos que moram em imóveis próprios, 82% são das classes A e B, 69% da classe C e 61% das classes D e E.

Na avaliação do perfil dos imóveis, as residências possuem, em média, dois quartos (47%) e um banheiro (65%). Além disso, 56% dispõem de garagem, e 53% de varanda.

