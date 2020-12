Variedades Sete regras para se comportar bem enquanto está na academia

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

(Foto: Reprodução)

Aos poucos, as pessoas estão voltando a frequentar a academia. Depois de muito tempo longe, por causa da pandemia, será que você ainda se lembra de tudo que precisa fazer para não atrapalhar quem está malhando? Caso você tenha esquecido de algo, ou seja um iniciante, separamos 7 regras para ajudar na boa convivência.

1-Use sempre a máscara

As academias estão abertas, mas isso não significa que a pandemia já passou. É muito importante que você continue tomando os devidos cuidados para se proteger e proteger o próximo. Então, continue usando o álcool em gel nas mãos regularmente e fique sempre com a máscara durante a atividade.

2-Higiene

Esse é um item ainda importante no momento. Se você está gripado, espirrando e tossindo a cada segundo, não frequente a academia. Afinal, você com certeza irá incomodar os outros e ainda pode transmitir uma série de doenças.

3-Limpeza

Isso pode parecer básico para muita gente, mas é sempre importante lembrar: passe um pano com álcool depois que utilizar qualquer aparelho. Normalmente, a própria academia disponibiliza o produto. Ninguém é obrigado a subir em uma máquina molhada de suor, não é mesmo? Levar uma toalha ou um papel para que você não molhe tanto o aparelho também é uma alternativa.

4-Celular

É falta de educação ficar falando ou até mesmo mexendo no celular durante a aula. Claro que existem situações excepcionais e uma olhadinha eventual não configura um desrespeito ao professor e aos outros alunos. Lembre-se: quanto mais tempo você fica no celular, mais ocupa um aparelho e atrapalha outro que realmente precisa fazer o exercício. Pense bem e deixe para responder as mensagens depois que deixar a academia.

5-Evite barulhos

Colocar a TV da sua esteira no volume máximo, assim como a música alta no seu celular, incomoda quem está próximo. Pois, é possível, mesmo mantendo o distanciamento social, ouvir o que a outra pessoa está escutando.

6-Roupa

Você precisa utilizar algo confortável para que realize bem os exercícios, mas não exagere. Colocar uma bermuda muito larga pode deixar exposta suas partes íntimas na academia e você não quer que isso, quer?

7-Gritar ou reclamar

Tem gente que está lá, fazendo o exercício e mesmo assim fica querendo puxar assunto, reclamar da atividade… Não seja esse tipo de pessoa. Além disso, tem quem não reclama, mas grita muito alto para fazer o treino. E esses berros ainda podem atrapalhar a concentração de quem está ao lado.

