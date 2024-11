Brasil Setor aéreo brasileiro registra o melhor outubro de sua história, com cerca de 8,3 milhões de passageiros transportados

Números reforçam o crescimento do turismo brasileiro e ampliam as oportunidades para mais brasileiros explorarem o País. (Foto: Divulgação/MTur)

O setor aéreo brasileiro registrou o melhor mês de outubro da história. Cerca de 8,3 milhões de passageiros voaram pelo Brasil no período, um aumento de 6,5% em relação a 2023. Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) destacam a contribuição do turismo para o aumento do fluxo de viajantes em destinos nacionais. No acumulado de 2024, o número se aproxima de 77 milhões de passageiros, o que corresponde a mais de 84% do total registrado em 2023.

A ponte aérea Rio-São Paulo segue como a rota mais movimentada, com 362,4 mil passageiros em outubro. Em seguida, estão São Paulo-Brasília e São Paulo-Confins (MG), com 238,8 mil e 194 mil viajantes, respectivamente. Entre os aeroportos, os mais movimentados foram: Guarulhos (GRU), Congonhas (SP) e Brasília (DF). Regionalmente, destacaram-se o aeroporto de Belém (PA), no Norte; o de Recife (PE), no Nordeste; o de São José dos Pinhais (PR), no Sul; Brasília (DF), no Centro-Oeste; e Guarulhos (SP), no Sudeste.

Ainda segundo a ANAC, o mercado aéreo doméstico também obteve resultados positivos em outros indicadores. A demanda por passageiros teve alta de 11,3% em relação a outubro de 2023. Já a oferta de assentos cresceu 9,6% no mesmo período.

Alta temporada

Recentemente, os Ministérios do Turismo e o de Portos e Aeroportos, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e as principais companhias aéreas do país, anunciaram a ampliação de cerca de 18 mil voos durante a temporada de verão. O número de assentos disponíveis também aumentará: serão 29,8 milhões, 12% (3,2 milhões) a mais do que no ano passado. A iniciativa integra a renovação do programa Conheça o Brasil: Voando, que visa ampliar e diversificar a malha aérea do País.

A nova etapa do programa, lançado em setembro de 2023, inclui a expansão da oferta de stopover, modalidade que permite ao passageiro visitar uma cidade intermediária antes de chegar ao destino final, utilizando a mesma passagem.

As companhias aéreas também adesivarão o selo do programa em até 30% dos aviões, farão a plotagem de até 10% das aeronaves com imagens do Brasil e veicularão mensagens sonoras incentivando viagens para destinos nacionais.

Turismo nacional

A alta na movimentação de passageiros reflete o crescimento da procura por destinos domésticos. Dados do IBGE, em parceria com o Ministério do Turismo, mostram que, em 2023, 97% das viagens realizadas pelos brasileiros foram para destinos nacionais, injetando R$ 20 bilhões na economia.

Os números apontam uma valorização do turismo interno, impulsionada por campanhas e ações como o fortalecimento de festivais culturais e esportivos. “Queremos que o brasileiro redescubra o Brasil, com viagens acessíveis e experiências únicas”, destacou Sabino.

O impacto social também é expressivo. Estima-se que cerca de 140 mil empregos diretos e indiretos tenham sido gerados no setor turístico desde o início de 2024, especialmente em regiões integradas a novas rotas aéreas.

