Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Jogador tem 17 partidas pelo Tricolor, com oito gols marcados Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador tem 17 partidas pelo Tricolor, com 8 gols marcados. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o Sevilla estaria interessado na contratação do atacante Martin Braithwaite, que vive boa fase no Grêmio.

A publicação conta que o clube espanhol já realizou os primeiros contatos com o dinamarquês e ainda diz que, outros dois clubes “importantes” do Brasil, estariam procurando a estafe do jogador.

Braithwaite seria visto com bons olhos no Sevilla por já ter conhecimento e experiência na La Liga (Liga Nacional da Espanha). Em 2019, o centroavante jogou pelo Leganés e depois, jogou duas temporadas e meia pelo Barcelona antes de se transferir para o Espanyol. Por lá, foi artilheiro do clube na segunda divisião.

O contrato de Matin com o Grêmio vai até junho de 2026. Na atual temporada, o jogador soma 17 jogos com a camisa Tricolor, com oito gols e duas assistências.

2024-11-29