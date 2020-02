Porto Alegre Sexta unidade de saúde de Porto Alegre inicia atendimento até as 22h nesta segunda

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Unidade de Saúde Primeiro de Maio, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Unidade de Saúde Primeiro de Maio, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre inicia o atendimento até as 22h em mais uma unidade de saúde, nesta segunda-feira, 3. A Unidade Primeiro de Maio, na Região Glória / Cruzeiro / Cristal, passa a atender a população no turno estendido. O prédio foi reformado para receber a ampliação das novas equipes de saúde. O ato que marca o início dos serviços ocorre às 18h no prédio do posto de saúde (avenida Professor Oscar Pereira, 6199 – bairro Cascata).

A Primeiro de Maio é a sexta unidade de saúde com funcionamento até as 22h. As outras cinco – São Carlos (no Partenon/Lomba do Pinheiro), Modelo (Centro), Tristeza (Sul), Ramos (Norte) e Diretor Pestana (Noroeste) – já realizaram mais de 120 mil atendimentos somente no turno entre 18h e 22h.

Além das seis unidades com atendimento até as 22h, Porto Alegre já conta com outras dez com atendimento 12h por dia sem interrupção ao meio-dia, com turnos até as 19h ou 20h.

Turno estendido

Confira os horários de funcionamento das 8h às 22h:

– Modelo (região Central)

– Tristeza (região Sul / Centro Sul)

– Diretor Pestana (região Noroeste / Humaitá / Navegantes / Ilhas)

– Ramos (região Norte / Eixo Baltazar)

– São Carlos (região Partenon / Lomba do Pinheiro)

– Primeiro de Maio (região Glória / Cruzeiro / Cristal)

Das 8h às 20h

– Santo Alfredo (região Partenon / Lomba do Pinheiro)

– Lami (região Restinga / Extremo Sul)

Das 7h às 19h

– Glória (região Glória / Cruzeiro / Cristal)

– Moab Caldas (região Glória / Cruzeiro / Cristal)

– Guarujá (região Sul / Centro Sul)

– Campo Novo (região Sul / Centro Sul)

– Moradas da Hípica (região Sul / Centro Sul)

– Farrapos (região Noroeste / Humaitá / Navegantes / Ilhas)

– Campo da Tuca (região Partenon / Lomba do Pinheiro)

– Macedônia (região Restinga / Extremo Sul)

