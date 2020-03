Notas Brasil Shell cancela cerimônia de entrega de prêmio de teatro

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

A Shell Brasil anunciou o cancelamento da cerimônia de entrega do 32º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, que seria realizada na terça-feira (17), no Belmond Copacabana Palace. A decisão foi tomada pela companhia de forma a reduzir riscos potenciais devido ao aumento do número de casos do novo coronavírus no Brasil e sua transmissão no Rio de Janeiro.

