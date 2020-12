Acontece Shopping João Pessoa, em Porto Alegre, completa 50 anos

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

O João Pessoa foi o primeiro shopping inaugurado no RS e o terceiro no País Foto: Tomahawk Propaganda/Divulgação

Era 4 de dezembro de 1970 quando Porto Alegre ganhou seu primeiro shopping, na época ainda chamado de Centro Comercial João Pessoa, e que também foi pioneiro no Rio Grande do Sul e o terceiro no País. São 50 anos de história do empreendimento que vê gerações circularem pelas lojas.

As novidades de um local seguro e que reunia diversos serviços e produtos prosperou na Capital. Registros da imprensa dos anos de 1981 e 1982 mostram grande movimentação de eventos como os desfiles de moda semanais no Café Paris, eventos de premiação dos lojistas do ano, além de mostras e exposições culturais que movimentavam a sociedade porto-alegrense.

Em 2012, o Shopping João Pessoa foi adquirido pela SVB Participações, empresa de investimentos do empresário Saul Boff, e a Real Empreendimentos, companhia de desenvolvimento de empreendimentos comerciais do Grupo Josapar.

A partir de 2015, o shopping passou por uma completa revitalização de suas instalações, com novo tratamento arquitetônico na fachada, redesenho dos corredores, troca do piso, investimento em novas escadas rolantes e elevadores, modernização no estacionamento com sinalização de vagas, reforma completa das instalações elétricas e hidrossanitárias. Novos e mais confortáveis sanitários para os clientes, fraldário e a criação de uma Alameda de Serviços no subsolo. Foi implantado ainda um sistema de proteção contra incêndio, com sprinklers e detectores de fumaça avançados.

“Nosso empreendimento totalmente repaginado acompanha o desenvolvimento da Capital dos gaúchos, bem como a tradição do bem servir. É com imenso orgulho e alegria que comemoramos com todos nossos colaboradores, parceiros e consumidores. Parabéns Shopping João Pessoa”, afirmou Otávio Rodrigues, diretor-adjunto da Real.

Em 2018, foi a vez das novas salas de cinema, com a Cinépolis passando a operar no local. A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, dispõe de quatro salas com alto padrão de conforto e tecnologia. Em 2019 o Burger King, segunda maior rede de hambúrgueres do mundo, passou a fazer parte do mix da Praça de Alimentação.

“É uma honra ter em nosso portfólio o primeiro shopping do Rio Grande do Sul e o terceiro do Brasil e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade perante o nosso público consumidor, nossos colaboradores e a nossa cidade. Esse empreendimento é muito mais do que um shopping center. Ele é um pedaço da nossa cultura e da nossa história”, comentou Angelo Boff, diretor da SVB Participações e Empreendimentos.

