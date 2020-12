Acontece Sergs Debates discutirá “O Custo Brasil e as Reformas Estruturantes para o Século XXI

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) vai promover nesta terça-feira (08), o Sergs Debates que discutirá o importante tema: O Custo Brasil e as Reformas Estruturais para o Século XXI. O evento será transmitido pelo YouTube, das 10h às 12h. Os interessados devem clicar aqui, para participar.

A Sociedade vai responder de forma integral como o Brasil deve construir uma economia mais eficiente, resiliente, justa e sustentável. “O Custo Brasil – termo genérico usado para descrever o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas – é hoje um dos maiores inimigos do crescimento de nosso País, impedindo o tão necessário desenvolvimento econômico que é a única forma de superação da miséria”, destaca a entidade.

Na cerimônia virtual, serão apontados e debatidos objetivamente os entraves a serem suprimidos para solução desse problema e apresentadas as simplificações e flexibilizações que estão sendo formuladas pelo governo, com as alterações legais necessárias para estimular a produção e a geração de empregos nos diversos setores da economia, através da redução do Custo Brasil.

Para debater o assunto estarão presentes os conferencistas:

Eng. Jorge Luiz de Lima – CEO do Projeto de Redução do Custo Brasil do Ministério da Economia;

Dr. Jorge Gerdau Johannpeter – Empresário;

Eng. Luis Carlos Heinze – Senador da República RS, Movimento Brasil Competitivo e

Dr. Paulo Spencer Uebel – Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, no período de 2019-2020

Mediador: Luis Roberto Ponte – Presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul – SERGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece