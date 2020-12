Acontece Cotrijal é a maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul

8 de dezembro de 2020

Cooperativa, com sede em Não-Me-Toque, está presente em 33 municípios. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

Conforme o levantamento da Revista Exame, a Cotrijal segue sendo a maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul. O Ranking Melhores & Maiores foi divulgado em novembro pela Revista. A pesquisa lista as 1000 maiores empresas do Brasil.

Com faturamento de R$ 2,3 bilhões em 2019, a Cotrijal ocupa a 401ª posição entre as 500 maiores empresas do Brasil em vendas líquidas e a 64ª na Região Sul. Também figura entre as 400 maiores empresas do agronegócio brasileiro, na posição 90.

Em outubro, a cooperativa inaugurou unidade em Cruz Alta, ampliando a área de atuação para 33 municípios, com 56 unidades de recebimento de grãos. “A divulgação do ranking é importante, para avaliarmos nossa estratégia de crescimento. Com a confiança do quadro social e o trabalho sério desenvolvido pelos colaboradores, vamos continuar avançando”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

