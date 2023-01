Porto Alegre Show de fogos e muita música celebram chegada de 2023 na Orla de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Após dois anos sem festa oficial de Ano-Novo, Porto Alegre celebrou a noite da virada com um belo espetáculo. Foto: Pedro Piegas/PMPA Após dois anos sem festa oficial de Ano-Novo, Porto Alegre celebrou a noite da virada com um belo espetáculo. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A noite de Réveillon levou uma multidão para comemorar a chegada de 2023 no trecho 1 da Orla. Após dois anos sem festa oficial de Ano-Novo, Porto Alegre celebrou a noite da virada com um belo espetáculo junto ao Guaíba, nas imediações da Usina do Gasômetro, encerrando as festividades dos 250 anos da cidade.

O evento começou na tarde de sábado, e se estendeu durante a madrugada de 1 de janeiro. No local, dez atrações musicais se revezaram para animar o público até a meia-noite, quando uma queima de fogos de sete minutos coloriu o céu da Capital, anunciando oficialmente o Ano-Novo.

Bares e quiosques da Orla funcionaram em horários especiais para atender o grande público, e 100 banheiros químicos foram colocados em todo o trecho. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou um esquema especial de trânsito para facilitar a mobilidade da região Central da cidade.

