Show de Mate Bueno leva cultura gaúcha para o Teatro Unisinos

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Fabrício Beck, Hílton Vaccari e Veco Marques enaltecem canções que marcaram a história do Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Integrando a programação do No Palco, ação do projeto Arte & Cultura, o Teatro Unisinos, no campus Porto Alegre, recebe o grupo Mate Bueno no dia 23 de agosto, às 20h. Com músicas clássicas do cancioneiro gaúcho, a apresentação é um convite para viajar pelas memórias que compõem cada canto do estado.

Reunindo três expoentes da música gaúcha, os compositores agregam ao repertório momentos importantes da trajetória pessoal e artística. Fabrício Beck, compositor e vocalista da banda Vera Loca, revisita suas origens e mergulha em uma nova experiência, dando um toque refinado às conhecidas músicas do nativismo gaúcho. Hílton Vaccari, violonista e compositor, traz na bagagem uma sólida carreira na música instrumental gaúcha. O trio se completa com Veco Marques, renomado compositor, violonista e guitarrista da banda Nenhum de Nós.

A união dos músicos no projeto Mate Bueno vem do desejo em comum de evidenciar a importância de canções clássicas, que marcaram época e construíram o patrimônio cultural gaúcho. “O mate é novo, mas a erva é a mais pura seiva da rica vertente dos grandes compositores gaúchos”, anuncia o grupo.

O show é gratuito e aberto ao público mediante o preenchimento de um formulário disponível no site do projeto unisinos.br/arteecultura/. As vagas são limitadas conforme a capacidade do espaço.

