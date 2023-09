Dicas de O Sul Shows Pampeanos oferecem programação musical gratuita no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 15 de setembro de 2023

As apresentações ocorrem diariamente no Piquete Liberdade Foto: Rede Pampa As apresentações ocorrem diariamente no Piquete Liberdade. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Como já é tradição no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, a Rádio Liberdade, a emissora de “bota e bombacha” da Rede Pampa de Comunicação, promove uma programação musical gratuita e aberta ao público no Piquete Liberdade, localizado no lote 262 do Parque Harmonia.

Os Shows Pampeanos iniciaram na quinta-feira (14) e prosseguem até o feriado de , sempre a partir das 15h. As apresentações também são transmitidas ao vivo nas frequências 83,3 FM e 99,7 FM e no YouTube e no Facebook da Rádio Liberdade.

De a , direto do piquete, das 8h às 11h, o comunicador e diretor de Programação e Comercial da emissora, Evandro Leboutte, comanda o programa “Chimarreando com a Liberdade”, com a presença de artistas e personalidades da cultura gaúcha.

Diariamente, das 10h às 19h, o Piquete Liberdade ainda oferece um espaço especial onde os visitantes podem desfrutar cafés à beira do fogo, no verdadeiro estilo campeiro.

Confira a programação dos Shows Pampeanos:

14/09

15h: Rudy Kesteringde Lima e Leninha

16h: Rodrigo Silva e Grupo Ala Pucha

15/09

15h: Leandro Rodrigues Trio

16h: J. Barbosa e Grupo Perfil Campeiro

16/09

15h: De Lima e Leninha

16h: Grupo Fundo de Campo

17/09

15h: Fofa Nobre e Grupo

16h: Paullo Costa e Isto É Rio Grande

18/09

15h: Adriano Macedo e Grupo Loko De Gaúcho

16h: Graciele de Souza e Grupo Flor De Mate

19/09

15h: Marcus Vigolo e Juan Pedro Vigolo

16h: Grupo Barbicacho

20/09

15h: Murielzinho e Dudu Gaiteiro

16h: Charles Arce

17h: O Cancioneiro, A Voz Que Relembra Gildo De Freitas

2023-09-15