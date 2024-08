Olimpíada Paris 2024: holandesa Sifan Hassan bate recorde olímpico e é campeã da maratona

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Maratona feminina foi o último pódio da Olimpíada. Foto: Reprodução/CazéTV Maratona feminina foi o último pódio da Olimpíada. (Foto: Reprodução/CazéTV) Foto: Reprodução/CazéTV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sifan Hassan bate recorde mundial olímpico e é campeã da maratona de Paris-2024, ela terminou o percurso de 42km em 2h22m55s. Nos últimos metros da prova, a holandesa procurou um espaço para a ultrapassagem da etíope Tigst Assefa, que ficou com a medalha de prata e já tinha batido o marco em outra edição de Jogos Olímpicos, disparando para buscar o ouro e assumindo a liderança apenas na última curva. A representante da Etiópia fez a prova no tempo de 2h22m58s, com apenas três segundos de diferença da holandesa. O bronze ficou com a queniana Hellen Obiri.

A vencedora e a etíope chegaram a se chocar antes de Sifan Hassan conseguir abrir distância e garantir a primeira colocação. Ela conquistou a medalha ainda com 15 segundos a frente de Helen Obiri, que era a favorita ao pódio e chegou em terceiro lugar.

Essa é a terceira medalha da holandesa em Paris-2024. Sifan Hassan já tinha conquistado o bronze nos 5.000m e nos 10.000m, hoje, dois dias depois da última prova, ela alcançou o lugar mais alto do pódio com o novo recorde olímpico levando o ouro. Em nove dias, a atleta etíope correu um total de 62.195 km nas provas que competiu (contando com o primeiro round dos 5.000m).

Na Olimpíada de Tóquio-2020, ela foi a primeira atleta a ir ao pódio nas três provas de fundo do atletismo em uma única edição dos Jogos Olímpicos, com dois ouros e um bronze. Com as novas conquistas, a atleta aumentou ainda mais o feito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/sifan-hassan-bate-recorde-olimpico-e-e-campea-da-maratona-de-paris-2024/

Paris 2024: holandesa Sifan Hassan bate recorde olímpico e é campeã da maratona

2024-08-11