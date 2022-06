Política Simone Tebet defende desmatamento “zero” e diz não ver contradição entre agronegócio e meio ambiente

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

"Não se derruba uma árvore de forma ilegal no Brasil", disse a senadora do MDB em entrevista

A pré-candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, defendeu nesta segunda-feira (20) a adoção de políticas que busquem o “desmatamento zero” no País, afirmando não ver contradição entre o agronegócio e o meio ambiente.

“Não há contradição entre agronegócio e meio ambiente. O agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve o agricultor familiar, que produz 70% do nosso feijão, mais de 30% do nosso arroz, mais de 80% da nossa mandioca”, declarou a pré-candidata.

Questionada, então, sobre como iria cumprir em um eventual governo as metas de redução da emissão de gases do efeito estufa previstas no Acordo de Paris, Tebet disse que enviará à Amazônia representantes de órgãos de fiscalização e incentivará o reflorestamento.

“A grande realidade é: a gente consegue cumprir a meta até 2030 colocando os órgãos de fiscalização e controle dentro da Amazônia e impedindo o desmatamento ilegal. Não se derruba uma árvore de forma ilegal no Brasil, esta é prioridade absoluta. A segunda é o reflorestamento. Estimular o agro, inclusive, a reflorestar”, respondeu.

Levantamento Datafolha divulgado em março deste ano mostrou Simone Tebet em quinto lugar, com 2% das intenções de voto. A pré-candidata do MDB apareceu na pesquisa atrás de Lula (PT), com 48%; Jair Bolsonaro (PL), com 27%; Ciro Gomes (PDT), com 7%; e Andre Janones (Avante), com 2%.

Esta é a primeira vez que a senadora se candidata à Presidência. Ex-prefeita de Três Lagoas, Simone Tebet está no primeiro mandato no Senado, eleita em 2014.

