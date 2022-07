Política Simone Tebet diz estar “tranquila” sobre a confirmação da sua candidatura à Presidência pelo MDB

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A senadora afirmou que há "uma ala minoritária do MDB que sempre esteve com o Lula" Foto: Divulgação A senadora afirmou que há "uma ala minoritária do MDB que sempre esteve com o Lula". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A senadora Simone Tebet (MS) disse estar “tranquila” sobre a confirmação da sua candidatura à Presidência pelo MDB, mesmo com contestações internas de alas do partido.

“É uma ala minoritária do MDB que sempre esteve com o Lula. Como é que você vai exigir menos dessas pessoas? Eles foram ministros do presidente Lula, há de se entender que hoje eles façam uma opção nesse primeiro turno pelo presidente Lula. Isso é democracia, sem nenhum problema. Agora, é minoritário, é a minoria da minoria do MDB”, afirmou a pré-candidata em entrevista na segunda-feira (25).

Uma ala do MDB entrou na Justiça para tentar anular a convenção do partido, prevista para ocorrer nesta quarta-feira (27) de forma virtual. O pedido de anulação foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. O documento é assinado pelo prefeito de Cacimbinhas (AL), Hugo Wanderley. O prefeito, que é ligado ao senador Renan Calheiros (AL), argumenta que o MDB comete “grave irregularidade” ao estabelecer que a reunião será virtual.

Plano de governo

Simone disse que o plano de governo da sua campanha, se for homologada pelo partido, será baseado em um “tripé” composto por “economia verde, agenda social e governo afetivo”.

“Nós temos que fazer o desenvolvimento sustentável, e economia verde é um dos tripés do nosso plano de governo. Temos um tripé muito claro, portanto, três grandes pernas a sustentar o nosso programa de governo”, declarou a senadora.

“Um [lado] é social, que já falamos da fome, da miséria, da desigualdade – de um lado, transferência de renda; outro lado, educação de qualidade, com a União cuidando do ensino infantil e do ensino médio. Do outro lado, um governo afetivo, parceiro da iniciativa privada, que não vê o empresariado como adversário. E o terceiro é economia verde, desenvolvimento sustentável”, explicou a pré-candidata.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política