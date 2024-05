Rio Grande do Sul Sincopeças-RS auxilia vítimas de catástrofe climática no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Os recursos, em um primeiro momento, serão aplicados para limpeza dos empreendimentos. E depois na reconstrução. Foto: Divulgação Os recursos, em um primeiro momento, serão aplicados para limpeza dos empreendimentos. E depois na reconstrução. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Rio Grande do Sul enfrenta a maior catástrofe climática de sua história. As fortes chuvas iniciadas em 30 de abril desencadearam enchentes que afetaram 447 dos 497 municípios do Estado, conforme dados da Defesa Civil do RS, deixando um rastro de destruição.

A resposta à catástrofe está sendo dividida em três fases: salvamento e acolhimento, limpeza e contabilidade de prejuízos, e finalmente, reconstrução e recuperação econômica. Diversos setores foram gravemente impactados, incluindo empresas de autopeças, motopeças, revendas de veículos usados, convertedoras GNV e lojas de bicicletas, todas representadas pelo Sindicato das Empresas do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos do Estado do Rio Grande do Sul (Sincopeças-RS).

O presidente do Sincopeças-RS, Marco Antônio Machado, juntamente com Alfredo Gomes, um colaborador de Tramandaí, tem atuado intensamente no resgate e apoio às vítimas. A dupla, acompanhada dos filhos de Alfredo, já percorreu diversas cidades da região metropolitana, incluindo Canoas, Eldorado do Sul e Porto Alegre, resgatando mais de 500 pessoas.

“A diretoria da entidade, seus colaboradores, parceiros e entidades ligadas à cadeia automotiva estão mobilizados, oferecendo auxílio humanitário e promovendo campanhas para ajudar os desabrigados e lojistas afetados pela tragédia. A união e solidariedade demonstradas refletem o espírito de comunidade que está guiando o Rio Grande do Sul na superação dessa crise sem precedentes.”

Doações

“Os recursos, em um primeiro momento, serão aplicados para limpeza dos empreendimentos. E depois na reconstrução. Estaremos juntos ao setor em todas as fases. Esta campanha estamos realizando em parceria com a ASDAP – Associação Sul-Brasileira dos Distribuidores de Autopeças”, destaca o presidente do Sincopeças-RS, Marco Antônio Vieira Machado.

Chave Pix: CNPJ – 92961523000112. Em nome do Sindicato do Comércio de Veículos e de peças e Acessórios para Veículos no Estado do Rio Grande do Sul.

