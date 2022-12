Rio Grande do Sul Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul visita redação do jornal O Sul

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Registro da visita do Sindicato dos Jornalistas do RS aos jornalistas da redação de O Sul. (Foto: Divulgação/O Sul)

A presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul (SindJoRS), Laura Santos Rocha, a 1ª e 2ª secretárias Viviane Finkielstejn e Rosa Maria Pitsch, e a diretora Letícia Castro, visitaram nesta terça-feira (6) a redação do jornal O Sul, sendo recebidas pelo fundador da Rede Pampa, Otávio Gadret. O grupo foi divulgar aos jornalistas a eleição para delegados e delegadas sindicais.

