11 de fevereiro de 2021

Serão realizadas blitze em instituições de saúde de Porto Alegre com a distribuição de kits contendo máscara, álcool gel, preservativos e material informativo.

A chegada do carnaval é motivo de preocupação entre a comunidade médica. Como forma de lembrar a população da necessidade de manter os hábitos de higiene e segurança a fim de evitar a contaminação pela Covid-19, o Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) dá sequência à campanha Prevenir – Mantenha Esse Hábito. Lançada pela entidade no feriado do ano passado, a ação tem o objetivo de alertar a população sobre os cuidados necessários contra o coronavírus.

Neste ano, o Simers amplia a ação ao falar também sobre a importância de se proteger das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e alertar sobre a segurança no trânsito. Na manhã desta sexta-feira (12), serão realizadas blitze em instituições de saúde de Porto Alegre com a distribuição de kits contendo máscara, álcool gel, preservativos e material informativo. A partir das 10h, a equipe do Simers estará nas imediações do Hospital de Pronto Socorro, na avenida Osvaldo Aranha.

O presidente do Simers, Marcelo Matias, esclarece que a ação pré-Carnaval visa promover a saúde de forma amplificada.

“A população precisa estar alerta sobre a necessidade de se proteger da Covid-19, mas também manter hábitos que garantam uma vida plena e saudável”, afirma.

O dirigente ressalta que para o Simers, “defender os médicos é defender a saúde”, observando a importância de incentivar campanhas dessa natureza.

