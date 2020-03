Porto Alegre Sine disponibiliza 112 oportunidades de emprego nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h. Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA Sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h. (Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA) Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA

Para quem está à procura de emprego, 112 vagas de trabalho estarão abertas no Sine Municipal a partir desta terça-feira (3), até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas, com 15 vagas, seguida por corretor de seguros e encarregado de obras, com dez postos abertos.

Os interessados devem retirar carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para ofertar vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá as informações necessárias sobre vagas e cadastro gratuitamente.

Confira as vagas:

Açougueiro – 1

Ajudante de fundidor – 2

Ajudante de pintor à pistola – 1

Analista de logística – 1

Aplicador serigráfico em vidros – 1

Assistente de vendas – 1

Atendente de balcão – 1

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar de confeiteiro – 2

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Barista – 1

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Confeiteiro – 2

Corretor de seguros – 10

Cozinheiro geral – 2

Eletricista – 2

Eletricista auxiliar – 1

Eletricista bobinador – 1

Empregado doméstico diarista – 1

Entrevistador de pesquisas de mercado – 2

Fiel de depósito – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 1

Instalador hidráulico – 1

Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas – 15

Jardineiro – 2

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Montador de estruturas metálicas – 1

Montador de móveis de madeira – 1

Motorista entregador – 2

Office-boy – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 2

Operador de dobradeira na indústria gráfica – 1

Operador de oxicorte – 1

Operador de telemarketing ativo – 3

Operador de torno com comando numérico – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 1

Padeiro – 1

Pintor de alvenaria – 1

Pintor especializado em pintura acrílica (veículos) – 2

Pintor industrial – 1

Prensista de borracha – 1

Recepcionista caixa – 2

Servente de obras – 5

Soldador – 2

Supervisor comercial – 2

Supervisor de vendas no varejo – 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 2

Técnico de enfermagem – 1

Técnico de manutenção elétrica de máquina – 1

Técnico eletrônico em geral – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Tecnólogo em alimentos – 2

Tecnólogo em gastronomia – 2

Topógrafo – 1

Torneiro mecânico – 2

Vendedor de serviços – 4

Vendedor pracista – 1

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário