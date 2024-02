Rio Grande do Sul Sine Móvel estará no Litoral Norte e Serra Gaúcha nesta semana

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

As vagas de emprego são atualizadas diariamente. Foto: Divulgação/FGTAS

O Sine Móvel estará em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul e Nova Prata, na Serra, nesta sexta-feira (16) e em Garibaldi (17), também na Serra, no sábado.

A unidade móvel participa da Operação Verão 2024 com os serviços de intermediação de mão de obra, orientações sobre seguro-desemprego e Carteira de Trabalho Digital, informações sobre o Programa Gaúcho de Artesanato e renovação da Carteira de Artesão.

Para se candidatar às vagas de emprego, os trabalhadores devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto, ou acessar o aplicativo Sine Fácil. As vagas são atualizadas diariamente.

As informações sobre Programa Gaúcho de Artesanato e Carteira de Artesão estão dispostas no site artesanatogaucho.rs.gov.br.

O Sine Móvel comporta dois funcionários da FGTAS que podem atender, simultaneamente, duas pessoas, inclusive cadeirantes, pois os locais estão equipados com rampa de acessibilidade.

Agenda

Sexta-feira (16)

Imbé – 9h às 16h

Estacionamento da Prefeitura Municipal – Av. Paraguassú, 1144.

Nova Prata – 9h às 16h

Salão Paroquial (ao lado da Prefeitura).

Sábado (17)

Garibaldi – 10h às 15h

Rua Jacob Ely, 175.

