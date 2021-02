Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre abrirá normalmente no período de carnaval

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue sendo realizado normalmente. Foto: Alex Rocha/PMPA Atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue sendo realizado normalmente. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal, na av. Sepúlveda, esquina com Mauá, em Porto Alegre, atenderá normalmente das 8h às 17h na segunda e na terça de Carnaval, dias 15 e 16. O Sine Municipal disponibiliza o agendamento eletrônico para atendimento. Retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro desemprego podem ser agendados online.

O atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue sendo realizado normalmente. Trata-se apenas de mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas ou a ida cedo da manhã até a unidade.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

Empresas

Para ofertar vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá gratuitamente as informações necessárias sobre vagas e cadastro.

