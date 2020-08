Sistema facilita registro de casos suspeitos de Covid-19 no trabalho

Um sistema para notificação de sintomas gripais em trabalhadores do setor empresarial, do comércio e de serviços foi disponibilizado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde). O objetivo é identificar, de forma mais ágil, casos suspeitos da Covid-19 em ambientes de trabalho.

Para alimentar o sistema, cabe aos empresários ou responsáveis pelas áreas de pessoal de lojas, negócios e empreendimentos fazerem o cadastro e o registro dos casos detectados. Com a ferramenta, gestores da saúde podem agir de forma preventiva, identificando locais de trabalho, categorias de trabalhadores e atividades econômicas com maiores riscos para surtos.

Também serve para qualificar a base de dados epidemiológicos sobre os casos de SG (Síndrome Gripal), SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e suspeitos para Covid-19 nos municípios e nas regiões do Estado.

Esse sistema de gestão, que possibilitará um melhor planejamento das ações de vigilância em saúde do trabalhador, foi desenvolvido pelas vigilâncias em Saúde do Trabalhador e Epidemiológica, em parceria com a Procergs e o DGTI (Departamento de Gestão e Tecnologia da Informação/Projetos) da SES.

As empresas poderão acessar o sistema para a inclusão das notificações em http://www.notificacovidtrabalho.saude.rs.gov.br e se cadastrar clicando em cadastrar empresa. Após isso, a empresa receberá uma senha e estará habilitada para incluir as notificações.

Em caso de dúvidas sobre o sistema, entrar em contato pelo e-mail: trabalhador-cevs@saude.rs.gov.br.