Sistema Fecomércio-RS tem 121 vagas de emprego em aberto

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Entre as opções, estão possibilidades para professores de ensino médio regular e para Educação de Jovens e Adultos Foto: Agência Brasil Entre as opções, estão possibilidades para professores de ensino médio regular e para Educação de Jovens e Adultos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está com 121 vagas de emprego em aberto, sendo mais de 80 para profissionais da área da educação.

Entre as opções, estão possibilidades para professores de ensino médio regular e para EJA (Educação de Jovens e Adultos), ensino técnico e professores assistentes, além de instrutores e orientadores pedagógicos para projeto do EJA e orientadores de educação profissional para áreas como idiomas, informática, comércio, saúde e beleza. As vagas são para diversas cidades gaúchas e atuação nas Unidades e Escolas do Sesc e Senac.

Para participar dos processos seletivos, o interessado deve cadastrar seu currículo no site https://trabalheconosco.senacrs.com.br e realizar a candidatura em cada uma das vagas que deseje participar da seleção. O prazo para demonstração de interesse é de cinco dias corridos, a partir da publicação no site, podendo ou não ser ampliado conforme necessidade. Os pré-requisitos devem ser verificados no mesmo site.

Confira todas as oportunidades em aberto no sistema

Professores

Assistente: Porto Alegre (Faculdade Senac) – 2 vagas

Ensino Técnico: Porto Alegre (5930) e São Leopoldo (5981)

Ensino Médio – Linguagens e suas Tecnologias: Caxias do Sul (5826) e São Leopoldo (5949)

Ensino Médio EJA: Porto Alegre – 16 vagas, Alegrete (6307), Bagé (6323), Bento Gonçalves (6415), Canoas (6300), Carazinho (6308), Caxias do Sul (6352), Farroupilha (6404), Lajeado (6371), Montenegro (6361), Novo Hamburgo (6386), Pelotas (6409), Santana do Livramento (6391), São Borja (6320), Taquara (6327), Tramandaí (6322), Venâncio Aires (6367) e Viamão – 2 vagas

Orientador de Educação Profissional

Comércio: Bento Gonçalves (6263)

Idiomas: Carazinho (6178), Erechim (6254), Ijuí (6375), Lajeado – 2 vagas, Montenegro (6426), Santa Rosa (6107), São Sebastião do Caí (6427) e Tramandaí (6147)

Informática: Erechim (6070), Lajeado (6289), Montenegro (5954) e Tramandaí (6170)

Educação: Lajeado – 6 vagas

Gestão: Carazinho (6188)

Segurança: Porto Alegre (6155)

Gastronomia: Lajeado (6335)

Artes: Lajeado (6336)

Beleza: Rio Grande (6321)

Saúde: Rio Grande (6418)

Orientador Pedagógico: Porto Alegre – 2 vagas, Carazinho (6309), Caxias do Sul (6354), Farroupilha (6406), Lajeado (6370), Novo Hamburgo (6385), Pelotas (6288), Santana do Livramento (6392), São Borja (6348), Taquara (6328) e Tramandaí (6344)

Instrutor Pedagógico: Bagé – 2 vagas

Secretário de Escola: Santa Maria (6286)

Auxiliar de Biblioteca: Porto Alegre – sede (6305)

Auxiliar de Atendimento: Porto Alegre – 2 vagas

Auxiliar Administrativo: Ijuí (6379)

Auxiliar Administrativo I – Caixa: Gramado (6399)

Auxiliar de Serviços Gerais: Alegrete (6430), Canoas (6267), São Sebastião do Caí (6068), Caxias do Sul (6351), Novo Hamburgo (6387), Passo Fundo (6434) e Tramandaí (6285)

Auxiliar de Manutenção: Canoas (6460) e Carazinho (6420)

Auxiliar de Cultura e Lazer: Carazinho (6410) e Caxias do Sul (6334)

Agente de Cultura e Lazer: Passo Fundo (6357)

Instrutor de Academia: Passo Fundo (6436) e Santana do Livramento (6394)

Vendedor: Ijuí – 2 vagas, Porto Alegre (6318), Passo Fundo (6365), Taquara (6296) e Viamão (6061)

Treinador Avaliador das Competições Senac: Porto Alegre – sede (6217)

Desenvolvedor de Games: Porto Alegre – sede (5953)

Multiplicador de Marketing: Carazinho (6131)

Líder de Vendas: Carazinho (6103) e Farroupilha (6185)

Assessor de Polos EAD: Porto Alegre (6402)

Assistente de Soluções Corporativas: São Leopoldo (6195)

Facilitador de TI: Porto Alegre (6429)

Garçom: Porto Alegre – sede (6421)

Cozinheiro: Caxias do Sul (6435)

Agente de Serviços ao Cliente: São Leopoldo (6374)

Estagiário Nível Superior (diversos cursos): Caxias do Sul – 3 vagas, Montenegro (6428) e Viamão (6135)

