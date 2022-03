Geral Sites do governo russo são alvos de ciberataques “sem precedentes”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Nas últimas semanas, várias entidades governamentais e empresas estatais foram alvo de ataques. (Foto: Pixabay)

Sites do governo russo estão enfrentando ataques cibernéticos “sem precedentes”, admitiu nesta quinta-feira (17) o Ministério da Transformação Digital. Nas últimas semanas, várias entidades governamentais e empresas estatais foram alvo de ataques, incluindo vários sites do Kremlin, da transportadora Aeroflot e do banco Sberbank.

Segundo o ministério, esforços técnicos estão sendo feitos para filtrar o tráfego da web estrangeira.

“Se anteriormente sua potência, nos momentos de pico, atingiu 500 gigabytes, agora está em 1 terabyte”, revelou. “Isso é duas a três vezes mais poderoso do que os incidentes mais graves desse tipo relatados anteriormente.”

À medida que a Rússia se torna cada vez mais isolada dos sistemas financeiros e cadeias de suprimentos globais por causa das sanções ocidentais, o governo propôs uma série de medidas para apoiar o setor de TI (Tecnologia de Informação).

Citando documentos preliminares do governo, a Interfax informou na quarta-feira que o ministério havia proposto alocar 14 bilhões de rublos (US$ 134,30 milhões) para apoiar empresas de TI na forma de subsídios. Com isso, as companhias teriam acesso a condições preferenciais de impostos e empréstimos.

Na semana passada, a pasta realizou uma reunião com representantes de várias grandes empresas de TI, incluindo os provedores Rostelecom e MTS, a empresa de internet Yandex e o grupo financeiro Sberbank.

O pano de fundo é a retirada de sites russos de vários provedores estrangeiros de armazenamento em nuvem. Para resolver o problema, a Rússia também estaria tentando importar servidores do exterior. O ministério também já sugeriu que as empresas russas de TI discutissem uma transferência faseada de componentes de suporte técnico com empresas estrangeiras.

Além disso, de acordo com o jornal Kommersant, se necessário, as autoridades estão prontas para comprar capacidades de centros comerciais de processamento de dados (DPCs) e assumir o controle dos recursos de TI das empresas que anunciaram sua saída do país.

A Ucrânia, por sua vez, também vem sendo atacada. Horas antes de as tropas russas começarem a invasão do país, dezenas de sites de instituições e bancos ucranianos ficaram inacessíveis, no que autoridades locais e serviços de monitoramento digital afirmaram ser um ataque contra o país – o terceiro do tipo neste ano.

Em resposta, o governo da Ucrânia fez um apelo a hackers e especialistas em segurança para criar “um exército de TI”. Hoje, há cerca de 35 mil inscritos no canal de Telegram usado para a convocação, mas não se sabe exatamente quantos são “soldados” ou quantos são jornalistas, pesquisadores ou apenas curiosos. A maior parte das tarefas é defensiva, mas existe a possibilidade de serem usados em ações ofensivas contra a Rússia – que, ao contrário do previsto, não usou maciçamente suas conhecidas capacidades de guerra cibernética desde que invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

