Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Vencedor nas primárias, Javier Milei quer dolarizar a economia da Argentina. (Foto: Reprodução)

A promessa de Javier Milei de dolarizar a economia argentina ainda é, em muitos aspectos, bastante incerta. Para começar, o polêmico candidato precisa vencer as eleições presidenciais em outubro. Uma vez no cargo, ele teria que superar uma série de obstáculos para acabar com o peso como moeda oficial do país.

Mas a verdade é que muitos argentinos não estão esperando para ver o que acontecerá. Eles estão dolarizando a economia por conta própria.

Em setores como tecnológica e finança, funcionários qualificados exigem que os salários sejam pagos em dólar. Empresas como Mercado Livre cada vez mais aderem a essa prática. A maioria dos proprietários de imóveis em Buenos Aires agora só aceita pagamentos de aluguéis em dólar. O mesmo vale para Airbnb. E a lista não tem fim: instrumentos musicais, advogados de divórcio, couro importado – se você quer, desembolse as verdinhas.

A utilização do dólar não é novidade no país, mas agora explodiu e se generalizou à medida que a inflação ultrapassa 100% e destrói o valor dos pesos guardados na carteira ou parados no banco.

É um colapso clássico da moeda fiduciária, como aconteceu na Venezuela devastada pela hiperinflação uma década antes: a confiança na moeda vai embora até o ponto em que as pessoas não querem usá-la nem mesmo para as transações mais básicas, e assim gradualmente a divisa desaparece da economia.

“Quando não há demanda por um produto”, disse Milei em entrevista à Bloomberg na semana passada, “seu valor é zero”.

O valor do peso ainda não é zero, mas está em queda livre. No câmbio oficial, o peso vale menos de um terço de um centavo de dólar. No paralelo, vale menos ainda: um décimo de centavo de dólar.

A divisa afundou 23% só no mês passado, o maior declínio entre todas as moedas monitorado pela Bloomberg, e 91% nos últimos cinco anos. Isto agravou a alta da inflação, que foi em grande parte alimentada pela emissão de moeda para financiar os déficits do governo.

No setor de tecnologia da Argentina, cerca de 200.000 pessoas trabalham sem registro para empresas no exterior pare serem pagas em dólar ou euro e evitar o imposto de renda, segundo a Argencon, uma associação setorial que conta com o Mercado Livre entre seus membros. Um relatório da entidade mostra que a taxa de rotatividade dos trabalhadores em empregos remunerados em peso ultrapassou 30% em várias empresas de tecnologia no ano passado.

Para conter o desgaste, o Mercado Livre, com mais de 10.000 funcionários na Argentina, é uma das muitas empresas que paga pelo menos parte dos salários em dólar e a outra parte em peso. A gigante de consultoria Accenture, a empresa de software Globant e a fintech Uala começaram a implementar políticas salariais semelhantes, de acordo com comunicados corporativos, funcionários e reportagens da mídia local.

“Esse benefício é concedido a funcionários que são muito procurados por empresas locais, bem como por organizações que não operam na Argentina, mas que contratam os melhores talentos oferecendo salários em contas bancárias estrangeiras”, disse a Uala em resposta a perguntas. A fintech oferece entre 10% a 40% dos salários em dólar, dependendo do cargo, e os bônus de desempenho também são em dólares, disse.

A Mercado Livre e a Accenture não responderam a pedidos de comentário. A Globant não quis comentar – no início deste mês, o CEO da empresa disse em entrevista que os problemas econômicos do país contribuem para uma fuga de talentos.

O caso de amor dos argentinos com dólar começou há décadas, depois de uma interminável série de crises, desvalorizações e espirais de inflação. E as pessoas há muito tempo mantêm dinheiro em contas-poupança em dólares, e o país costuma ser classificado entre os maiores importadores de notas de dólar. Compras caras, como casas e carros usados também são quase inteiramente feitas na moeda americana.

Mas o que mudou agora é a quantidade de transações e setores que estão adotando o dólar.

Em Buenos Aires, mais de 60% dos anúncios de apartamentos para alugar são agora cotados na moeda americana, segundo o site imobiliário ZonaProp. Há dois anos, esse número era de 20%. E outro dia, a equipe do Roux, um bistrô no bairro nobre de Recoleta, que serve ostras cruas, caviar e carne argentina, trocou alguns preços do cardápio por preços em dólar, algo raramente, ou nunca, visto antes.

“A Argentina já está dolarizada”, disse Emilio Ocampo, um economista que trabalha com Milei, em entrevista à Bloomberg em junho. É a forma como as pessoas passaram a se proteger do “imposto” da inflação, disse ele. Se o plano de dolarização de Milei for transformado em lei, será porque o país “basicamente não tem outra opção”. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

