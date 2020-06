Colunistas Só na laje

Por Leandro Mazzini | 16 de junho de 2020

Sara Winter quer disputar vaga para deputada federal em 2022. (Foto: Reprodução/Twitter)

A ativista encrenqueira Sara Winter, que invadiu com grupo bolsonarista a laje do Senado no sábado (veja vídeo em nosso Twitter) e soltou rojões no Palácio do STF, quer disputar vaga para deputada federal em 2022. A prisão decretada ontem é toda a mídia que precisa para reforçar seu nome junto à militância da ultra direita. Mas a depender da Justiça e do peso do malhete sobre sua farra, seu nome pode passar longe do registro de candidatura, enquadrada em crimes na Lei de Segurança Nacional.

Rumo à gaveta

Desespero no SBT e Rede TV!. Faltam duas semanas para ‘caducar’ a MP 923/20, que autoriza sorteios de prêmios pelas emissoras. E nada de entrar na pauta do Senado.

Contramão

A UFRJ avisa que só retoma aulas se houver vacina contra o Covid-19. Faculdades privadas e algumas públicas, como USP e federal da Paraíba, já ministram aulas online para graduação.

Diário da cadeia

A despeito de todo o esforço no controle e dos milhares de testes, 17 agentes penitenciários do DF estão contaminados pelo Covid-19; 224 se salvaram. Um faleceu.

Era Covid

A Prefeitura de Eusébio (CE) dispensou licitação (Processo nº 2020.05.08.0002) para contratar por R$ 3.589.499,70 “empresa especializada para a Contratação emergencial de Organização Social para assumir a gestão da Unidade Provisória de Atendimento a Pacientes Portadores de COVID -19”. Ufa.. Você entendeu? Nós também não.

Motorizados

O Comando Militar do Planalto/3ª Brigada de Infantaria Motorizada, do DF, pagará R$ 14.115,00 (dispensa de licitação nº 23/2020) por kits de teste rápido entregues pela Medlevensohn Comércio e Representações. Mas se esqueceu de publicar a quantidade.

Mediunidade online

Com o médium João de Deus em prisão domiciliar em Anápolis, por crimes de abuso sexual, a Casa Dom Ignácio de Loyola, onde atendia, reabre hoje em Abadiânia (GO). Funcionários não descartam fazer videoconferência para ele dar um ‘oi’ aos seguidores.

Taxiando

Apesar de garantir que a recuperação judicial não afeta operações no Brasil, a LATAM lidera a aterrissagem de clientes no Procon de Brasília. Até sexta-feira foram 173 reclamações, desde março. Gol é alvo de 53, e Azul, de 18 ocorrências.

Trans Eunício

Derrotado para o Senado em 2018, o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) comemora a Lei nº 14.012, sancionada dia 10, projeto de sua autoria que denomina Rodovia Padre Cícero o trecho da BR-116 entre Pacajus (CE) e a divisa com Pernambuco. É rota certa dos romeiros.

Fogueira apagada

Única fonte de renda para sobreviver durante o ano, artistas que cantam no São João no Nordeste, contratados por prefeituras, estão em situação desesperadora nesta pandemia que cancelou festas. Apelam para shows virtuais, sem o esperado retorno financeiro.

Precavido

O senador Fernando Bezerra Coelho, MDB, não dá ponto sem nó. Já enviou emissários para conversar com o governador Paulo Câmara (PSB), se precavendo para o caso de não conseguir apoio do seu partido para disputar o Palácio em Pernambuco em 2022. Quer garantir, neste cenário, apoio de Câmara para seu retorno ao Senado.

Aliás…

… Paulo Câmara se coloca como um nome a vice para qualquer chapa presidencial de centro-esquerda.

Protegido

O conhecido jornalista Carlos Brickmann fez B.O. por ameaça recebida em duas cartas de um leitor um pouco revoltado com publicações. Estamos de olho.

