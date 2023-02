Cláudio Humberto Só STF participa de fórum sobre controle de mídias

Por Cláudio Humberto | 23 de fevereiro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, é o único membro da Justiça na lista de 71 participantes do fórum da Unesco sobre “regulação”, interpretada como tentativa de controle ou censura à mídia e às redes sociais. Não há outro juiz de corte superior de qualquer país no evento. Democracias consolidadas, como Estados Unidos, consideram escandalosa a exposição midiática de magistrados. Além de Barroso, só políticos e personalidades da esquerda, como Lula, foram convidados.

Nem o Lula vai

Apesar de ter o antigo sonho de regular a mídia, Lula não vai ao evento. Mandou carta cobrando os “atores que controlam as plataformas”.

Elo com o calote

Um dos palestrantes é Nizar Yaiche, da PwC, auditora das Americanas acusada de esconder a fraude bilionária que fez milhares de vítimas.

Jair foi o alvo

Em 2022, Barroso esteve no evento patrocinado em Boston por Jorge Paulo Lemann, aquele das Americanas, onde Bolsonaro era o alvo.

La vie em rose

O evento para esquerdistas discutirem controle das mídias termina nesta quinta (23). Depois, três dias de folga em Paris. Ninguém é de ferro.

Vacinação do governo Lula contra covid é pífia

Entre 1º de janeiro de 15 de fevereiro, o terceiro governo Lula vacinou, em média, apenas 88 mil brasileiros por dia com doses de vacinas contra a Covid-19. No total, petistas, que construíram sua campanha contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o pilar da “irresponsabilidade” no quesito vacinação, não aumentaram o número de doses aplicadas e nem sequer conseguiram entregar novas vacinas aos profissionais de saúde.

Resultado Lula

No melhor dia da vacinação contra a covid no governo Lula, até agora, pouco mais de 275 mil doses foram aplicadas nos braços dos brasileiros.

Resultado Bolsonaro

No melhor dia de dezembro, o último mês do governo Jair Bolsonaro (PL), profissionais de saúde brasileiros aplicaram 520 mil doses em 24h.

Queda absoluta

Segundo dados do Our World in Data, a média de vacinas aplicadas no Brasil entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023 caiu 81%.

Lira acomoda

O presidente da Câmara, Arthur Lira, cedeu ao veto do PT e impediu que o PL obtivesse vice-presidência e a Comissão de Constituição e Justiça, apesar de ter a maior bancada. Ofereceu ao partido a presidência da Comissão Mista de Orçamento, a ser entregue a Luiz Carlos Motta (SP).

Apelo à censura

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) voltou a denunciar mais uma proposta do ministro da Justiça de Lula (PT), Flávio Dino, de “regular” as redes sociais: “Não desistem da censura!”.

Contra ódio (dos outros)

O deputado Sanderson (PL-RS) denunciou a hipocrisia do grupo criado por Lula para combater o “discurso de ódio”, mas só dos outros: “figuras conhecidas justamente por seus discursos de ódio e radicalismo político”.

Côrtes segue líder

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, deputado pelo PL-SP, não vê movimentação para destituir da liderança do PL Altineu Cortês (RJ), ex-petista ligado ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Adivinha quem paga?

O PL vai receber quase R$206 milhões do fundo partidário, em 2023. É o maior beneficiado. Comparando ao fundão eleitoral de 2022, é menos do que recebeu o 13º mais beneficiado, o Podemos (R$213 milhões).

Atenção chama atenção

Agência do governo da China, a Xinhua News deu destaque à matéria da americana CNN, esta semana, denunciando o código tributário dos EUA, “criador de disparidades entre lares afro-americanos e brancos”.

Após o auge

A média de vacinação contra a covid caiu para apenas 505 mil doses aplicadas por dia, em todo o mundo. O número chegou a mais de 2,5 milhões de doses diárias, há um ano.

Droga é veneno

O jornal Financial Times publicou estudo que revela que pela primeira vez o “envenenamento” (overdose) é a principal causa de mortes até os 44 anos, nos Estados Unidos. São quase 50 mil óbitos por ano.

Pergunta na porta do STF

Insistir na lorota de “golpe” seria “ódio do bem”?

PODER SEM PUDOR

As fichas da PTpol

Em 1995, Esperidião Amin era o novo presidente do PPB quando contou ao então presidente do PT, José Dirceu, a história de Joca da Penha, prefeito catarinense nos anos 1960. Ele tinha problemas nas contas da prefeitura quando alguém foi à sua casa dizer que um incêndio consumia a prefeitura. “Deixa queimar”, teria respondido Joca, aliviado, “Ano novo, vida nova…” Depois de contar a história, Amin pediu: “Faça um favor, Zé: agora que presido o PPB, como ex-chefe da ‘PTpol’ mande queimar as fichas falando mal de mim. Afinal, cargo novo, vida nova.” José Dirceu apenas sorriu.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Só STF participa de fórum sobre controle de mídias