Por Bruno Laux | 23 de fevereiro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Carta à Unesco

Uma carta do presidente Lula foi lida nesta quarta-feira durante o fórum “Internet for Trust”, realizado pela Unesco em Paris, na França. Na mensagem, o chefe de estado brasileiro defende a regulação das redes sociais de modo a combater a desinformação na internet.

Resolução da ONU

A inclusão do trecho do governo brasileiro na resolução da ONU que marca um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia está sendo apoiada por potências mundiais. A parte do texto sugerida pelo Itamaraty, pede a “cessação de hostilidades” entre as duas nações.

Resolução da ONU II

Países como Estados Unidos e Japão, assim como a União Europeia, se mostraram favoráveis à inclusão do trecho brasileiro no documento. O texto deve ser votado nesta quinta-feira, em Assembleia Geral da organização.

Caso Marielle

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a instalação de um inquérito na Polícia Federal para investigar o assassinato da vereadora carioca, Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro. A articulação de ações para solucionar o caso havia sido uma promessa do ministro desde que assumiu a pasta.

Combate ao extremismo

O Ministério dos Direitos Humanos comunicou nesta quarta-feira a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, além da proposição de políticas públicas em direitos humanos relacionadas ao tema. A medida surge à sombra dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro.

Combate ao extremismo II

A composição do grupo deve ser formada por cinco representantes do Ministério dos Direitos Humanos e 24 da sociedade civil. Entre os integrantes estão o youtuber Felipe Neto e a ex-candidata à vice-presidência da República, Manuela D’Ávila, a qual irá presidir o GT.

Mapeamento de obras

O governo federal segue até a próxima terça-feira ouvindo representantes de estados e municípios do país, para consolidar um “mapa” de obras que estejam aptas a receber recursos federais. Os projetos devem ser classificados e encaminhados através do plano de infraestrutura do governo que deve ser lançado até junho.

Prevenção à desastres

O governo federal está estudando reformular programas de socorro à vítimas de desastres climáticos, como o ocorrido recentemente no litoral paulista. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirma que a gestão federal irá trabalhar no aperfeiçoamento de mecanismos preventivos que auxiliem na diminuição dos impactos dos desastres.

Ações permanentes

A comitiva de ministros que virá ao RS nesta quinta-feira para conferir a situação da estiagem, deve realizar, além das ações emergenciais, uma coleta de dados sobre o contexto para criação de medidas a longo prazo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirma que ações estruturais devem ser pensadas em paralelo às ações imediatas para que a situação não se repita posteriormente.

Doação à SP

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a doação de 15 mil litros de querosene de aviação para aeronaves que estão atuando no resgate e apoio às vítimas dos temporais no litoral paulista. Itens de mantimento e de higiene também foram doados pela empresa.

Falha técnica

Os Correios comunicaram à Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma falha técnica no aplicativo “Meu Correios” que deixou vulnerável números de telefone vinculados ao CPF de usuários. A empresa informou ainda que o problema já foi corrigido e não afetou outras plataformas.

Aumento da inflação

A projeção para a inflação para o ano de 2023 no Brasil foi elevada em 0,10%, conforme aponta um relatório recente do Banco Central. Nesta quarta-feira a entidade divulgou uma análise de mais de 100 instituições realizada por economistas do mercado financeiro, que aponta uma estimativa de 5,89% para este ano.

Visita

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, viaja nesta quinta-feira à Rio Grande para visitar hospitais da Santa Casa do município que receberão recursos estaduais. Mais de R$11 milhões serão investidos nas unidades hospitalares através do programa Avançar.

Reforma tributária

O Grupo de Trabalho na Câmara dos Deputados, que trabalha para acelerar a elaboração do texto da reforma tributária, deve entregar um relatório sobre o tema até o mês de maio. O parecer está sendo elaborado junto à PEC 45, a qual já circula na Casa.

Presença feminina

A deputada federal Any Ortiz (Cidadania-RS) criticou a ausência de mulheres no Grupo de Trabalho que discute a reforma tributária. Ela afirma que a presença feminina na discussão é fundamental para que a construção da reforma seja pensada a partir de toda a sociedade.

Equidade salarial

O Senador Paulo Paim se manifestou nas redes sociais em favor da transformação do PL 130/2011, que busca acrescentar na Consolidação das Leis do Trabalho a determinação de multa para combater a diferença de remuneração entre homens e mulheres. Ele afirma que além de receber salários menores, o público feminino sofre assédio, machismo e preconceito.

Operação RS Verão Total

Nesta sexta-feira, o governador Eduardo Leite, e seu vice, Gabriel Souza, estarão presentes no Litoral Sul do estado durante a ação integrada dos serviços da Operação RS Verão Total.

Na ocasião, os governantes devem apresentar relatórios de execução dos planos de ação das secretarias que tiveram participação na operação.

Concurso para agentes

A prefeitura de Porto Alegre abre nesta quinta-feira, a partir das 17h, um processo seletivo para agentes comunitários e agentes de combate a endemias. Interessados em participar da seleção para as 18 vagas disponíveis devem se inscrever através do site da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio.

